Hrvatska legenda ponosno objavila: Prekidam karijeru! Ovo je moja zadnja godina...

Hrvatski tenisač Ivan Dodig, odnedavno i izbornik naše Davis Cup reprezentacije na svojoj je Facebook stranici objavio da će mu aktualna sezona biti posljednja u kojoj će aktivno igrati. U svojoj se objavi zahvalio svima koji su mu pomogli da postane veliki igrač. Na kraju je najavio da ga čeka još zanimljiviji period života s hrvatskom reprezentacijom. Njegovu emotivnu objavu prenosimo u cijelosti:

- Draga obitelji, prijatelji i navijači, danas želim podijeliti vijest sa svima vama da je ovo moja zadnja godina u profesionalnoj teniskoj karijeri. Srce mi je puno zahvalnosti za moj teniski put koji je krenuo u Međugorju, gdje me stric Žarko, moj prvi trener, učio ljubavi prema tenisu i sportu pa sve do osvajanja 7 Grand Slam trofeja, 24 ATP naslova, srebrnoj medalji na Olimpijskim igrama i nezaboravnog trenutka osvajanja Davis Cupa s hrvatskom reprezentacijom!

Posebna hvala, vama dragim navijačima iz Međugorja gdje je sve počelo, preko Hrvatske i tako diljem cijeloga svijeta. Vaša podrška mi je uvijek bila velika motivacija i vjetar u leđa mojim uspjesima. Od srca vam hvala. Hvala mojim suigračima iz reprezentacije, s kojima sam prošao svoje najljepše trenutke. Zajedno kao tim ostvarili smo san koji smo svi skupa željeli ostvariti, osvojili smo Davis Cup za našu zemlju Hrvatsku.

Hvala svim mojim partnerima i trenerima koji su me oblikovali kao igrača. Posebno bih zahvalio stricu Žarku, koji mi je usadio strast prema tenisu, bratu Mladenu, koji me kao trener vodio kroz najveće pobjede s neumornom predanošću, Martinu Štěpáneku i Stjepanu Medaku, čiji su savjeti i podrška bili ključni za moj uspjeh, te svima koji su me učinili da budem bolji. Najveća hvala ide mojoj supruzi Maji – mojoj najvećoj podršci, koja je bila uz mene u svakom trenutku, od najtežih poraza do najvećih pobjeda. Bez nje ne bih bio ovdje. Našoj predivnoj djeci Petru i Josipu, koji mi svaki dan donose radost. Mojim roditeljima, koji su vjerovali u mene od prvog dana kada sam uzeo reket u svoje ruke. Bratu Željku, koji je uvijek bio uz mene u najtežim trenutcima, uvijek vjerovao u moj uspjeh i bio mi velika podrška, te cijeloj rodbini, koja je slavila svaku pobjedu kao svoju. Bez vas, ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Dok uživam u ovoj posljednjoj godini na terenu, veselim se i novom poglavlju – izborničkoj ulozi s hrvatskom Davis Cup reprezentacijom, gdje ću nastaviti dijeliti strast prema tenisu i nadam se voditi naš tim prema novim uspjesima! Ovo nije kraj, samo nova avantura. Hvala vam što ste bili dio moje priče - napisao je Dodig.