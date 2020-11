Hrvatska ima novo skijaško čudo: Zrinka Ljutić je nova Janica

Šesnaestogodišnja Zrinka Ljutić već u prvim seniorskim nastupima opravdala je što je prati glas nove velike nade hrvatskog skijanja, a samim time i odluku direktora HSS-a Vedrana Pavleka da je tako mladu uključi u A-reprezentaciju.

Naime, u svom seniorskom debiju, u veleslalomskoj FIS utrci u talijanskoj Soldi, Zrinka Ljutić osvojila je 21. mjesto. Ako vam to na prvu ne zvuči kao nekakav domet, onda će vam zasigurno nešto značiti činjenica da je hrvatska tinejdžerica u tu utrku startala sa startnim brojem 114. I da je u drugoj vožnji postigla drugo najbrže vrijeme.

Zrinka je već sutradan imala jednako otežavajući startni broj (108.), ali je u prvoj vožnji bila 17. A u drugoj je opet postigla drugo vrijeme što joj je donijelo visoko, deveto mjesto. Kakav sjajan početak jedne obećavajuće karijere, i to pod svojevrsnim mentorstvom Janice Kostelić koja se uključila u rad s našim najboljim skijašicama onako kako to Ivica čini u muškom dijelu.

Foto: privatni album

Sve što Zrinka posljednjih godina pokazuje, medije stalno navodi na priču o novoj Janici, koja je, usput budi rečeno, u svom prvom FIS nastupu pobijedila, i to sa 16 godina i dva mjeseca. Jesu li takve usporedbe teret za Zrinku i njezina oca i trenera Amira, kojeg će, htio to ili ne, mediji proglasiti novim Gipsom.

– Na to da se o Zrinki govori kao o Janičinoj nasljednici već smo se navikli. Tako je to uvijek kada se pojavi netko nadaren, no kako vrijeme bude odmicalo tako će moja kći sve više biti Zrinka, a sve manje nova Janica – kazao nam je tata Ljutić prokomentiravši nastup svoje kćeri:

– S obzirom na to kako smo trenirali i što je Zrinka pokazivala trenirajući na Zermattu i Hintertuxu, ne mogu reći da me to iznenadilo jer sam znao koliko vrijedi. A sve bi moglo izgledati i puno bolje jednom kada Zrinka bude imala bolje startne brojeve. Ovdje je startala iznad stotke, a već na sljedećoj startnoj listi mogli bismo biti između 50. i 60. broja. Tada će opet trebati neko vrijeme pričekati pa da bude još bolji startni broj čime će steći uvjete za puno bolje plasmane.

Foto: privatni album

A o tome nešto govore i dva najbrža druga vremena druge vožnje, izborena dan za danom.

– Kada starta s visokim startnim brojem, logično je da zaostane po dvije-tri sekunde, a kada se u drugoj vožnji startno izjednači sa suparnicama, onda se vidi koliko zapravo može – objašnjava Amir Ljutić zadovoljan i nastupom svog sina Tvrtka.