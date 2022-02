Hrvatska igra vjerojatno presudnu utakmicu u borbi za Svjetsko prvenstvo

Hrvatska muška košarkaša reprezentacija danas u 18.30 sati igra iznimno važnu utakmicu. Mnogo važniju od obične kvalifikacijske utakmice jer ova se, bez obzira na to što je tek treća u ovom ciklusu, čini presudnom za izglede naše vrste da ostane u igri za odlazak na Svjetsko prvenstvo. A nakon poraza od Slovenije i Finske i početnih 0-2 situacija nije nimalo povoljna i dvoboj sa Šveđanima u Draženovu domu ima potencijal prijelomnice – u oba smjera.

Nažalost, jednog od trenutačno atraktivnijih euroligaških igrača, Marija Hezonju, u zagrebačkoj utakmici nećemo vidjeti. A sam košarkaš je, prema riječima izbornika Mulaomerovića, bio spreman doputovati na dan utakmice i dati sve što u takvim okolnostima može. A da bi to bilo i logistički izvedivo, u HKS-u su bili spremni "odriješiti kesu" i poslati privatni zrakoplov koji bi Hezonju pokupio u Vitoriji odmah nakon utakmice njegova Unicsa s Baskonijom. A taj bi ga isti zrakoplov i vratio u ruski Kazanj, neposredno nakon zagrebačke utakmice.

Rađina misija nije uspjela

O svemu tome s tatarstanskim klubom razgovarao je i Dino Rađa, koji je tamo i osobno otputovao, na čemu su mu domaćini zahvalili rekavši da svi ostali, kada od Unicsa nešto trebaju, dođu u neku od europskih prijestolnica u kojoj njihov klub gostuje, a on je došao u njihov grad. Nažalost, taj sastanak sa sinom šefa kluba, na kojem su bili Rađa, trener Velimir Perasović i Hezonja osobno, nije urodio plodom. Zapravo, tada je bila ostavljena mogućnost da se o tome još priča ako Unics u utorak navečer pobijedi na gostovanju u Monacu, no to se nije dogodilo.

Nakon što su u HKS-u odustali od tog čartera, dogodila im se ironija sudbine. Naime, samo tri sata prije te utakmice u Vitoriji, Euroliga je donijela odluku da se, a to je neka vrsta sankcija prema ruskim klubovima, otkazuje nastup Unicsa protiv Baskonije (otkazano je i gostovanje CSKA kod Bayerna) pa će Dino Rađa ispitati mogućnosti da li Hrvatska može dobiti Hezonju barem za drugu utakmicu protiv Švedske,onu gostujuću u ponedjeljak u Norrkopingu.

Slično se dogodilo i s Krunom Simonom i njegovim Anadolu Efesom, koji ipak ne vodi hrvatski trener za kojeg bi se očekivalo da želi pomoći reprezentaciji svoje zemlje. No tko god da je u ovom klubu odlučivao, iskazao se nekorektnim jer, kada su iz Efesa molili da Hrvatska ipak ne angažira Simona za kvalifikacijske utakmice u istanbulskom "balonu", naši su na to spremno pristali nadajući se da će tako "zadužiti" taj turski klub. No kada je Hrvatskoj uslugu trebalo vratiti, gospoda iz aktualnog europskog prvaka na to su zaboravila. A, usput budi rečeno, srpskog reprezentativca Petruševa ipak su odlučili pustiti.

Je li to s Hezonjom i Simonom, unatoč njihovoj želji, već u startu bila pomalo nerealna priča? Pitali smo to izbornika Damira Mulaomerovića.

– Ispada da jest. Klubovi ih ne žele pustiti, a meni je žao što nam to odmah nisu rekli, da ne gubimo energiju i vrijeme. Bilo bi dobro da se netko od njih pojavio, da nam daju dodatni štih i mi smo oko toga napravili sve što je bilo moguće. No odluka nije bila u našim rukama i ja vjerujem u ove momke koji su se odazvali.

Petorica vrlo iskusnih

A među njima su čak petorica u ranim tridesetima (Krušlin, Šakić, Zubčić, Ramljak i Smajlagić).

– U današnjem sportu to su najbolje godine, tjelesno su još uvijek moćni, a imaju puno iskustva, što je u ovakvim utakmicama važno. S druge strane imamo i vrlo mladih igrača koji će nam dati svoju energiju i moje je mišljenje da je to uvijek najbolja kombinacija – ustvrdio je Mulaomerović, koji, u odnosu na kvalifikacijski prozor iz studenog, neće imati na raspolaganju ozlijeđene Prkačina i Perkovića, a on nije zvao Marića i Gabrića.

– U svakom slučaju ovaj put smo iskusniji.

A zadovoljan onime što je vidio na treninzima bio je i predsjednik Saveza Stojko Vranković:

– Na treningu sam vidio da je tu puno dobre energije, a tijekom zajedničkog ručka i da su prilično združeni. A to je ono što nam sada najviše treba, snažno zajedništvo.