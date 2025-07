Hrvatice prvi puta nastupaju na Svjetskom prvenstvu: 'To su cure između 16 i 20 godina'

Za razliku od svojih muških kolega, koji su se vremenskoj razlici prilagođavali u Hong Kongu, najbolje hrvatske vaterpolistice završne pripreme za premijerni nastup na Svjetskom prvenstvu u Pekingu odrađivale su u Hrvatskoj. A cure u Singapuru žele ostaviti što bolji dojam i utvrditi znanje za još jedno ovoljetno natjecanje, koje im je čak i važnije od ovoga. Jer, ne zaboravite, još donedavno ženski vaterpolo u Hrvatskoj je bio tek u povojima. Prije njihova polaska na Daleki istok porazgovarali smo s izbornicom Mijom Šimunić, ali i s reprezentativkama iz redova mladostašica, prvakinjama države, Rijom Glas i Ninom Medić.

– Baš sam slušala kolegu Ivicu Tucka, koji je govorio da ima moćnu reprezentaciju koje se svi pribojavaju, da ima momčad s jako puno iskustva, uigranu. Kod nas je posve drukčija situacija. Nastupamo prvi put, dolazimo s jako mladom ekipom, zapravo s juniorkama. Čak 13 od 15 djevojaka u dobnom je rasponu od 16 do 20 godina. Nikada nismo pobijedile nijednu veliku reprezentaciju u seniorskom vaterpolu, tako da nam je sve ovo novo. Jedino što mogu reći isto što i Tucak jest to da smo i mi uigrane – najavila je izbornica Šimunić, koja je ovako svojim djevojkama prezentirala svoja očekivanja:

– Petnaestak dana nakon ovog seniorskog Svjetskog prvenstva mi imamo Svjetsko prvenstvo do 20 godina. Ovo su naše najbolje vaterpolistice koje smo ikad dosad imali. Najsposobnije, najsnažnije, najuigranije. Cure su dugo zajedno, prošle su jako puno na mlađeuzrasnim natjecanjima. Jako dobro se poznaju i one su ovo i očekivale. Prije oko dvije godine kalkulirali smo kako bismo mogli završiti na SP-u i u tome smo uspjeli.

Prve suparnice Hrvaticama na SP-u su Japanke (11. srpnja). Jesu li i one "zujalice" poput svojih muških kolega?

– Da, to je sličan vaterpolo. Nitko u svijetu ne igra taj njihov vaterpolo pa nemamo s kim vježbati kako igrati protiv njih jer to možemo činiti samo na utakmicama s njima. A mi se nadamo da u toj utakmici možemo osigurati prolaz dalje. Nakon Japana čeka nas vrlo jaka Grčka, a nakon toga još moćnija reprezentacija Mađarske. Japan jesmo pobijedili s juniorkama, ali ne i u seniorskoj konkurenciji. Izgubili smo 18:26 prije šest mjeseci u Istanbulu, no da se igrati s njima. Malo su nas tada iznenadile, no sada smo cijele pripreme posvetile toj utakmici, tu vidimo svoju priliku za prolaz dalje.

Uoči ovog SP-a Hrvatice nisu odigrale nijednu pripremnu utakmicu sve do sparinga s Kineskinjama. No razlog za to je očit, a to je Svjetsko prvenstvo do 20 godina koje se od 10. do 16. kolovoza igra u Brazilu pa izbornica objašnjava:

– To su djevojke koje moraju izdržati ovo ljeto tri velika natjecanja – Svjetsko seniorsko, potom U-20 svjetsko, a čak šest djevojaka iz ove reprezentacije igrat će Prvenstvo Europe do 18 godina. Bilo bi prerano da počnemo pripreme kada i seniori koji imaju samo ovo Svjetsko prvenstvo pa sam ja procijenila da nam je ovo optimalno. Kina nam je sjajan partner, nisu u svjetskom vrhu, ali nam odgovaraju. Ali da, mi se primarno pripremamo za SP do 20 godina.

Svjesne su toga i njezine izabranice pa Ria Glas ističe:

– Dugo smo čekale da doživimo ovaj nastup na seniorskom SP-u, no nama je ovog časa ipak važnije natjecanje u dobnoj skupini u kojoj smo lani na Prvenstvu Europe bile u borbi za medalju i osvojile četvrto mjesto. A sada se nadamo da se kući možemo vratiti s medaljom.

Osim što će u Singapuru biti uvjerljivo najmlađa reprezentacija i u Brazilu (U-20), naše će cure biti među najmlađima.

– Nama će te utakmice u Singapuru jako dobro doći za utakmice u našem godištu. Utakmice sa starijima od nas osnažit će nas za ono što nas čeka u Brazilu – zaključila je Ria, na koju se nadovezala Nina:

– Mi smo jako združena ekipa, uigrane smo i to nam daje dodatnu snagu. Stvorile smo neki svoj stil igre ugledavši se, dakako, na neke jače reprezentacije.

Kao favoritkinje ženskog SP-a Ria i Nina ističu Španjolke, Amerikanke te Nizozemke.

– Favoritkinje su Španjolke, njih je baš lijepo gledati. Amerikanke će dati sve od sebe da se vrate na prijestolje. Nama je pak najvažnije da pobijedimo Japan, to nam je temelj svega daljnjeg – istaknula je Brođanka Ria.

Naše cure većinom su ili školarke ili studentice. Primjerice, Nina Medić studira ekonomiju, Ria Glas sportski menadžment na Libertasu, a samo dvije reprezentativke nisu u nekom obrazovnom procesu. Matea Skelin je zaposlena, završila je fakultet i radi u banci, a Iva Rožić završila je frizersku i sada samo igra vaterpolo. A kad je već tako, brine li se frizerka Iva za "styling" suigračica?

– Zna tu i tamo priskočiti kada ustreba – kazala je Nina.