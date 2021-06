Hrvatice pobjedom protiv Bjelorusije ostale u igri za Final Four

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u srijedu je u Pragu u 4. kolu skupine C Europske zlatne lige pobijedila reprezentaciju Bjelorusije sa 3-2 (25-23, 16-25, 25-16, 24-26, 15-9) i tako je ostala u igri za odlazak na Final Four Europske zlatne lige.

Naša pomlađena reprezentacija pokazala je nadmoć u bloku (13 poena prema 9 suparnica), te u poenima u napadu, gdje je Hrvatska napravila 67, a Bjelorusija 48 poena. Kapetanica Samanta Fabris s 25 poena bila je najučinkovitija u hrvatskim redovima, a slijedila ju je odlična Beta Dumančić s 19 poena.

Hrvatske odbojkašice nastavak natjecanja u Pragu očekuje već sutra u 19 sati kada će igrati s reprezentacijom Češke. Samo dan nakon, u petak u 17 sati očekuje ih susret s reprezentacijom Mađarske. Nakon četiri kola Češka ima maksimalan učinak od četiri pobjede, a slijedi Hrvatska sa omjerom 2-2. Bjelorusija i Mađarska su na omjeru 1-3. Za odlazak na Final Four našim odbojkašicama potrebne su pobjede u preostale dvije utakmice.

"Ponovno smo pobijedile Bjeloruskinje, no ovaj put puno teže i u bespotrebnih pet setova. Dobro smo ušle u utakmicu, ali događa nam se veliki pad koncentracije pred kraj. To su neke stvari koje će doći kada budemo duže zajedno, ali svakako moramo raditi na koncentraciji i na završavanju seta. Obzirom na to da smo pobijedile i da se gledaju pobjede pa tek onda poeni, i dalje smo u igri. Trebat će nam vjerojatno još treninga da se naučimo jedna na drugu. Imamo dosta novih cura koje se trebaju naučiti na sistem i tip treninga. No iz utakmice u utakmicu smo igrale sve bolje i bolje", istaknula je Beta Dumančić te dodala: "Danas je bilo malo stresnije te se nadam da će sutra biti bolje te da se nećemo ovoliko mučiti i da ćemo izboriti Final Four u Bugarskoj".