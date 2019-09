Hrvatica živi američki san i radi u slavnoj organizaciji, evo kako joj je to uspjelo

Nisu hrvatski reprezentativci i pripadajući stručni stožer bili jedini hrvatski sudionici ovogodišnje Ljetne NBA lige u Las Vegasu. Već sedmi put pomoćni trener Anadolu Efesa Tomislav Mijatović bio je uz ljetnu momčad Spursa za koje je igrao Luka Šamanić, a uz parket je pak sjedila Ivana Šerić, analitičarka u Philadelphia 76ersima.

Informatika i košarka

Kada je riječ o zapošljavanju žena, tu su Sixersi ispred svih ostalih NBA klubova, a kako je pak došlo do zapošljavanja mlade Hrvatice pojasnio je Alex Rucker, izvršni dopredsjednik košarkaških operacija, čovjek koji je i formirao analitički ured.

– Ivana je izniman primjer talentirane osobe koja posjeduje rijedak spoj elitnih informatičkih vještina i bogato košarkaško iskustvo. Zato smo je i angažirali.

Ova 31-godišnja Splićanka završila je primijenjenu matematiku na New Jersey Institute of Technology čija je, kao košarkašica, bila stipendistica.

– Vidjela sam na internetu da Sixersi traže znanstvenika za radno mjesto “data scientist” i pomislila sam da bi to bio savršen posao za mene. Inače, ja sam studirala mehaniku fluida, a da bi se zaposlila kao “data scientist” učila sam putem tečajeva na internetu.

Već niz godina NBA klubovi zapošljavaju informatičare, matematičare, statističare...

– Mislim da je to počelo prije sedam-osam godina i većina klubova to sada ima. Prvih godina samo su Dallas, Houston, Oklahoma City, San Antonio i Golden State imali ove detaljne podatke koji su sada dostupni svim NBA momčadima. Danas Philadelphia ima jedan od najvećih odjela za analitiku. Nas je sada sedmero u uredu, a s klubom surađuju i trojica vanjskih suradnika, fakultetski profesori.

Koliko klub inače ima zaposlenika, pitamo Ivanu.

– Nisam sigurna, u košarkaškom dijelu oko 50, no tu su još i menadžerski dio, prodaja, marketing, a i oni imaju svoju analitiku. Moj odjel “Analitics and Strategy” pripada košarkaškom dijelu kluba.

Kakvu vrstu podataka obrađuje, Ivana objašnjava sama:

– U svakoj dvorani su kamere, a iz snimki mogu se izvaditi lokacije igrača na terenu u svakoj sekundi. Skupljamo sve informacije vezane za utakmicu pa trenerima uglavnom damo preporuke. Kažemo im odakle koji igrač šutira, pogađa li bolje iz driblinga ili iz bloka, kako suparnici igraju obranu od “pick and rolla”, preuzimaju li u obrani... Imamo podatke odnosno lokaciju, igrače koji su sudjelovali, i trenutak u igri za sva dodavanja, svaki dribling i svaki blok i tako dalje.

Koliko mu je sve to važno, trener Sixersa Brett Brown ovako opisuje:

– Ivana uvijek nudi opsežan skautski izvještaj o tendencijama i statističkim vrijednostima kod suparničkih igrača i momčadi. Ona igra važnu ulogu u tome kako ćemo mi protiv nekoga igrati napad ili obranu.

Ne smije komentirati Šarića

Neko vrijeme Ivana je bila kolegica Dariju Šariću.

– Viđala sam ga, upoznao nas je šef mog odjela koji ga je doveo do mog radnog stola, no ja sada više ne smijem komentirati Darija Šarića. U NBA postoji pravilo prema kojem ne smijete javno komentirati igrače.

U Sixersima su teško prihvatili činjenicu da su ispali u polufinalu Istoka zbog jednog sretnog koša i da je momčad koja ih je eliminirala kasnije postala NBA prvak.

– Taj jedan šut koji je udario u obruč čak četiri puta, a potom je ušao u koš, označio nam je kraj sezone. Nije mi bilo lako tih dana jer da smo pobijedili možda bismo mi bili prvaci.

Ivana je u svom Splitu košarku igrala od malih nogu.

– Počela sam sa sedam godina, a nakon Splita odigrala sam jednu sezonu u Solinu i tri u Požegi.

Kako je došla do prilike za stipendiju na američkom koledžu?

– Bila je to velika slučajnost. Naš obiteljski prijatelj je pjevač Matko Jelavić. On ima koncerte u New Yorku u Queensu gdje živi dosta ljudi hrvatskog podrijetla. Trenerica s mog koledža, Margaret McKeon, tamo je odrasla, i dogodilo se da su imali nekoliko zajedničkih poznanika, kojima je ona spomenula da traži igračice iz Europe i tako smo se spojili. Inače, tih 45.000 USD godišnje, koliko košta školarina, ja nikako ne bih mogla platiti.

Za svoju koledž ekipu Ivana je igrala krilo, no nije joj bilo strano zaigrati i na beku i na centru. Uostalom, trenerica se odlučila za nju nakon samo jedne odgledane snimke u kojoj je vidjela da Šerić igra svih pet pozicija.

–Nakon što sam završila dodiplomski, dobila sam ponudu za doktorat. Razmišljala sam hoću li igrati košarku profesionalno ili ostati i na kraju sam odlučila doktorirati.

Osim što je doktorirala, Ivana se u Americi i udala.

– Moj suprug radi za jednu financijsku tvrtku u Philadelphiji. Zajedno smo studirali, zajedno bili na doktoratu.

Ivanin tata Ivica jedan je od najvjernijih navijača KK Splita. Štoviše, prilično je glasan i ne libi se s tribina “smjenjivati” trenere.

– Tata sada često na utakmice vodi sina mog starijeg brata koji već kao četverogodišnjak jako voli košarku i zna većinu igrača u NBA.

