Hrvati su legende sva tri kluba protiv kojih Dinamo igra u Europskoj ligi

Dinamo će proljeće u Europi tražiti u skupini H Europske lige s Genkom, West Hamom i bečkim Rapidom, što "na papiru" ne zvuči toliko loše, no u stvarnosti je plave ždrijeb podosta neugodno iznenadio.

Naime, prvak Belgije Genk ima odličnu momčad i formom je u uzlaznoj putanji, West Ham je "za milimetar" propustio biti četvrti prošle sezone i izboriti Ligu prvaka, a ove su pobjedom nad Leicester Cityjem 4:1 potvrdili klasu. I tu je Rapid koji se nikako ne smije podcijeniti jer iznimno je čvrsta momčad.

Ipak, sreća za trenera Damira Krznara jest u tome što će se imati od koga informirati o svakom od protivnika. Jer, u sva tri kluba Hrvati su ostavili izniman trag, a i još su povezani s njima pa će svakako imati što za savjetovati ljudima u Dinamu. Koliko god taj savjet bio sitan, bit će bitan.

Nažalost, Zlatko Kranjčar napustio nas je ove godine, a kroz šest sezona u Rapidu zabio je 132 pogotka i legenda je to kluba. Svakako da bi imao načina kako pomoći Krznaru. No u austrijskom velikanu igralo je još 13 Hrvata, a neki od njih su Nikola Jerkan, Mario Tokić, Mate Bilić, a u novijoj povijesti Ivan Leovac, Ivan Močinić, Mateo Barać, Matej Jelić... Ima trener Dinama koga nazvati.

Uz to, Branko Strupar radi u Beču, emotivno je vezan uz Dinamo, a još je i legenda Genka. U pet sezona zabio je 106 golova za taj klub i pomno prati što se u njemu događa. Teoretski, Belgijci će biti direktan rival za prolaz dalje i Dinamo će protiv njih morati tražiti proljeće. Naravno, pod uvjetom da ne kiksa s Rapidom. A osim Strupara, iz Dinama je direktno u Rapid otišao Ivan Fiolić, desetak godina ranije Goran Ljubojević i Ivan Bošnjak, a u tom su klubu još bili Fabijan Komljenović i Tomislav Ivković.

Na kraju, West Ham... I ptice na grani znaju da je Slaven Bilić posebna osoba za engleski klub. U njemu je bio kao igrač i kao trener. Igor Štimac je također proveo dvije sezone u njemu, baš kao i Davor Šuker, dok su Nikica Jelavić i Mladen Petrić izdržali sezonu.

Dakle, Krznar ima mnoštvo "doušnika" i logistički se može sjajno pripremiti za natjecanje koje nije spektakularno i bogato kao Liga prvaka, ali tko bi se bunio novoj borbi za polufinale?

