Svi pričaju o Hrvatu nakon senzacije: Da mi je netko ovo ispričao, ne bih mu vjerovao

Splićanin Ivan Jurić (44) na klupi Verone tek je treći hrvatski nogometni trener koji je uspio svladati Juventus, nakon legendarnoga Branka Zebeca s Dinamom u Kupu velesajamskih gradova (1967.) i Tomislava Ivića s Anderlechtom u Kupu prvaka (1981.).

Međutim, Jurić je jedini naš stručnjak koji ima dvije pobjede nad najvećim talijanskim klubom, jer Staru damu svladao je u talijanskom prvenstvu i kao trener Genoe s 3:1 u studenome 2016. godine.

Ako ćemo već Juve tretirati kao Jurićevu mušteriju, podsjetit ćemo kako Splićanin i kao igrač ima skalp Torineza, jer ih je igrajući za Genou u travnju 2009. godine svladao s 3:2. Juve je tada vodio Claudio Ranieri.

– Da mi je netko rekao da ćemo sve ovo napraviti, ne bih mu vjerovao. Dominirali smo u prvom dijelu utakmice protiv Juventusa, a onda se vidio umor kod nekih igrača. Primili smo gol, ali su onda oni koji su ušli probudili momčad i srcem smo srušili Juventus. Nevjerojatno je ovo što radimo i presretni smo. Mislim da smo bili bolji od Juventusa i zasluženo pobijedili – kazao je Jurić nakon posljednje pobjede i nastavio:

Pokazali smo karakter

– Sada smo šesti, ali idemo najprije stići do 40 bodova i osigurati ostanak. Pozicija koja nas vodi u Europsku ligu sigurno će nam biti dodatni motiv da nastavimo igrati u ovom ritmu i pokušamo ostvariti san te se plasirati u Europu. To bi bilo fantastično. No, idemo utakmicu po utakmicu, kao i do sada. Jako smo se istrošili protiv Lazija, ali smo pokazali karakter protiv sjajne momčadi kao što je Juventus.

Verona i Jurić ne znaju za poraz u Serie A još od 7. prosinca 2019., kada ih je svladala Atalanta, a u posljednjih osam utakmica ostvarili su po četiri pobjede i remija. U pobjedi nad Juventusom sudjelovao je i bivši Dinamov stoper, Kosovar Amir Rrahmani.

Kako objasniti takav preokret protiv Juvea, od 0:1 do 2:1?, pitali su Jurića.

– Najvažnije je ne odustati. Mi nismo odustali kod njihova vodstva, već smo uporno nastavili tražiti priliku za povratak u utakmicu i uspjeli smo. Moji momci ostvarili su veliku pobjedu.

– Verona i Jurić postali su fatalni i po Juventus – piše milanska La Gazzetta dello Sport i nastavlja:

– Nakon sjajnih predstava i remija protiv Milana (1:1) i Lazija (0:0), Jurićeva Verona otišla je korak dalje i pobijedila preokretom Juventus koji je još jednom pokazao puno slabosti u borbi za Scudetto. Bila je to utakmica ludog ritma, u kojoj se Verona nije predala te je na kraju zbog toga i nagrađena velikom pobjedom koju njezini navijači neće još dugo zaboraviti. Verona je od misije ostanka stigla do pozicije i sna o Europskoj ligi.

– Jurićeva momčad očitala je još jednu lekciju velikanima. Ronaldo nije više dovoljan Juventusu, vidjelo se to i u Veroni. S druge strane, Jurić je sjajno pogodio s izmjenama i u ludoj utakmici stigao do preokreta, a gol za pobjedu zabio je iz penala baš Pazzini, koji je ušao s klupe – naglašava Corriere dello Sport.

– Super Verona! Sarri, ovako više ne ide, drugi gostujući poraz Juventusa zaredom. Ronaldo je zabio desetu utakmicu zaredom i pokazao da je i dalje najbolji na svijetu. Međutim, Juventus je dopustio sjajnoj Veroni povratak, a potom i preokret te napravio još jedan krivi korak u borbi za Scudetto. Verona je sjajnom igrom i pobjedom pokazala da njezini rezultati ove sezone nisu slučajnost. Naprotiv, Jurić sada lovi plasman u Europa ligu – ističe Tuttosport.

Treći klub u Italiji

Nevjerojatno je da cjelokupni iznos plaća u Veroni iznosi 9,53 milijuna eura neto, dok Cristiano Ronaldo sam zarađuje 31 milijun eura neto.

Ivan Jurić u ovom je trenutku jedan od samo četvorice inozemnih trenera u Seriji A, uz Srbina Mihajlovića u Bologni, Portugalca Fonsecu u Romi te Urugvajca Lopeza u Brescii.

Usto, Jurić je i četvrti hrvatski trener koji je vodio klub u Seriji A nakon Drugog svjetskog rata. Prije njega u Italiji su radili Ljubo Benčić u Bologni (1957.), Tomislav Ivić u Avellinu (1985.) i Igor Tudor u Udineseu (2018., 2019.). I opet, Jurić je jedinstven u ovome društvu, jer mu je Verona već treći klub u Seriji A, nakon Crotonea i Genoe.

Inače, Verona u svojim vitrinama ima jedan naslov prvaka Italije, iz 1985. godine, iz sezone kada je Maradona došao u Napoli, a posljednji izlazak u Europu imala je još daleke 1987. godine.

