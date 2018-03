Hrvat najbolji branič lige: Možda izbornik navrati pogledati me...

Odavno je Ivan Runje (27) skrenuo pozornost na sebe. Dečko je krenuo okolnim putem, kao još neki naši igrači koji su se tako uspjeli dokazati. A ovog trenutka Runje je najbolji stoper poljske lige, tim epitetom opisala ga je struka. Karijeru je gradio preko Hajduka, Mosora, Nordsjaellanda i ciparske Omonije. Iza sebe ima već nastupe u Ligi prvaka, kao i Europske lige. Posljednje dvije sezone Runje je u poljskoj Jagielloniji, klubu koji je iznenađujuće na čelnom mjestu u ligi. Pobjedom protiv Legija u Varšavi (2:0) Jagiellonija je preuzela vrh ljestvice, ispred Legije koju vodi naš Romeo Jozak te Lech Poznana kojem je na klupi Nenad Bjelica.

Poljaci ga jako cijene

– Dvoboj s Legijom trebao je biti pravi derbi za prvo mjesto, no na kraju nije ispalo tako. Dominirali smo od prve do zadnje minute. Nakon što je Domagoj Antolić dobio crveni karton, sve je bilo riješeno. Samo zahvaljujući njihovu vrataru, razlika nije bila veća – javio nam se Runje iz Bialystoka, grada na sjeveroistoku Poljske.

Lani je Runji i Jagielloniji prvo mjesto na kraju prvenstva izmaklo za samo bod, odnosno jedan pogodak. Sada žele naslov.

– Čini mi se da bi takav scenarij napete borbe mogli gledati i ove sezone. Po svemu sudeći, ništa se neće znati do posljednjeg kola. Krajem prošle sezone klub su nam napustila 3-4 vezna igrača i nitko nije očekivao da ćemo biti ovako visoko u ovoj fazi prvenstva. No, konstantno igramo dobro, bez oscilacija. Prošle smo godine bili drugi, a sad svi sanjaju taj korak naprijed. No, Legija i Lech su jako kvalitetne momčadi, bit će to teška borba do kraja – ističe Runje. Povećala se hrvatska kolonija u Poljskoj? Nedavno su stigli Antolić i Eduardo da Silva...

– Drago mi je da ima sve više Hrvata. U Poljskoj iznimno cijene naše igrače. Legijini Hrvati dobro igraju. Malo su nas zadnju utakmicu, s trenerom, pogurali prema pobjedi – smije se Runje.

Naš je stoper uvršten u idealnu momčad dosadašnjeg dijela poljskog prvenstva.

– Ne pratim baš poljske medije. Suigrači mi prenose što pišu. Zadovoljan sam, igram standardno. Trener i navijači kažu da su jako zadovoljni, to mi daje samopouzdanje u svakoj utakmici. Logično, Runje je trenutačno tražena roba na nogometnom tržištu. U Jagielloniji su svjesni da u rukama imaju vrijednog igrača koji bi, već na ljeto mogao ostvariti milijunski transfer.

– Najvažnije je da nastavim u ovom ritmu. Onda je sve moguće, pa i pravi transfer na višoj razini gdje bih se mogao potvrditi...

Očito je da Runje igra u životnoj formi. Reprezentacija mu nikad nije bila bliže.

– Imamo jaku konkurenciju na tim pozicijama. Naši dečki igraju u ozbiljnim klubovima i u dobroj su formi. Naravno da je reprezentacija san svakog igrača. Ja ću pokušati pričati svojim igrama na terenu. Vjerujem u sebe i svoju kvalitetu. Jasno mi je da moram ostati fokusiran na svoju formu i što bolje igre u klubu – kaže Runje.

Nema sumnje da je dokazao kako bi možda stručni stožer mogao otići put Bialystoka, uživo se uvjeriti u kvalitete našeg stopera.

– Ako ovako nastavimo, možda netko dođe pogledati koju utakmicu.

Utakmice na -15

Igra li najbolji nogomet u karijeri?

– U najboljim sam godinama. Igrao sam Ligu prvaka i Europsku ligu, sazrio sam kao igrač, u dobroj sam formi... – ističe Runje.

Iako je u inozemstvu već 6-7 godina, redovito prati zbivanja u našem ligaškom nogometu. Dapače, ne tako davno, bio je čak i u kombinacijama za dolazak u Dinamo.

– Stalno pratim HNL. Hajduk je mogao zakomplicirati stvari, šteta zbog poraza od Slavena Belupa. Dinamo mi nije onaj dominantni otprije, imaju više bodova nego što objektivno zaslužuju. Ne dolaze do bodova s lakoćom kao ranije. Sviđa mi se projekt Osijeka koji ide dobrim putem.

Koliko problema hladnoća stvara u poljskoj ligi?

– Na zadnje dvije utakmice temperatura je bila minus 15. No, uglavnom su to grijani travnjaci. Najteže nam, zbog mogućih ozljeda, pada što moramo trenirati na umjetnoj travi – zaključio je Runje.