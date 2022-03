Hit trener HNL-a zaustavio Osijek pa otkrio tko je za njega favorit za naslov

Kad se boriš za ostanak u ligi, nazovi Samira Toplaka. Ovaj nekadašnji igrač trenersku je karijeru počeo u svom Varteksu u kojem je i igrao, bio je trener Cibalije, kratko Gorice u drugoj ligi, potom je od ispadanja iz Prve HNL spašavao Inter, Varaždin i Lokomotivu, a sad je dobio drukčiji posao. Postao je nedavno trener Gorice i startao je odlično, prvo je uvjerljivo slavio nad Hrvatskim dragovoljcem, koji pokazuje da ipak nije “mačji kašalj”, a onda odigrao 0:0 s Osijekom u Gradskom vrtu.

I nije samo taj remi u Gradskom vrtu uspjeh, u prvom poluvremenu potpuno su nadigrali momčad Nenada Bjelice i mogli su, pa i trebali puno toga riješiti u tih prvih 45 dominantnih minuta.

Imamo nerazmjer u kadru

– Zadovoljstvo je nakon tog remija, nije sad da je nekakva fešta, ali moramo biti zadovoljni jer uzeli smo bod u potpuno ravnopravnoj utakmici protiv favorita. Trebali smo u tom prvom dijelu riješiti utakmicu, ali još nemamo taj “kilerski instinkt”. Odlaskom Lovrića pojavljuje se potreba da više naših igrača postiže pogotke. A gotovo je nevjerojatno da su svi naši igrači bili u velikim prilikama za pogotke i da nijedan nije zabio – kaže nam Samir Toplak.

Uspjeh Gorice još je veći kad se zna da u momčadi više nema dosad najboljeg igrača Kristijana Lovrića koji je u nedjelju nosio dres Osijeka, da je otišao i Doka, da se nije moglo računati na Kalika, Suka i Steenvoordena, sve su to dosad bili članovi udarne postave velikogoričkog kluba.

Kako je konačno raditi u klubu koji se ne bori za ostanak u ligi?

– Ha-ha, kad sam došao u Goricu, momčad je imala sedam poraza zaredom pa sam se osjećao gotovo kao da se opet borim za ostanak, ali onda ubrzo vidiš da je ovo drukčije, kad pogledaš tablicu, momčad koju imam, klub, onda je jasno da je to drukčije.

Jeste li zadovoljni kadrom koji imate?

– Jesam, imamo dobru kvalitetu iako ima i dosta nerazmjera u kadru. Primjerice, nemamo dvostruku pokrivenost na bekovskim pozicijama, u rosteru imamo osam igrača izvan Europske unije, a može ih igrati šest. To ćemo rješavati na ljeto.

Kakvi su sad ciljevi Gorice, u mirnim ste vodama, do Europe ne možete?

– Prvi cilj je biti na kraju peti ili šesti, ali imamo sad mogućnost dati priliku mladim igračima, tu Gorica ima veliko bogatstvo. Golubickas i Cruz su se već pokazali kao kvalitetni igrači, imamo Pršira, Mitrovića, Fruka, sve su to mladi igrači koji bi u sljedećoj sezoni trebali biti naša uzdanica, a mi im sad možemo dati da igraju i napreduju u prvoligaškom nogometu – kaže Samir Toplak.

Nakon odlične utakmice s Osijekom, Goricu čeka još jedan klub koji se bori za naslov prvaka, u subotu u Veliku Goricu stiže Rijeka.

– Mi smo Osijeku jako dobro parirali jer smo se pripremili na sve njihove varijante u igri. Tako ćemo se spremiti i za Rijeku, dobro ćemo je analizirati iako ja već sada sve znam. Budemo li igrali na dobroj razini na kakvoj smo igrali u Osijeku, onda imamo dobre šanse i protiv Rijeke. Gorica se sad može ravnopravno “pofajtati” sa svima u ligi. Vratit ću se na priču o tome kako je voditi klub koji se ne bori za ostanak. U malom klubu prvo gledaš kako se obraniti, ne primiti pogodak, a sad u Gorici imam privilegij ravnopravno se boriti i s najboljima u ligi.

Dinamo je favorit

Kad smo kod najboljih u ligi, pratili ste sve i kao analitičar naše lige na televiziji, kako vi vidite rasplet u borbi za naslov prvaka?

– Uh, to je svakome nemoguće prognozirati, pa vidite da svako kolo nosi nekakva iznenađenja, preokrete. Taman kad se odigra nekakva utakmica i pomisliš da je to sad to, onda dođe drugo kolo i sve se promijeni. Liga nam je postala jako izjednačena i doista svatko svakoga može pobijediti, to više nisu floskule. Meni je Dinamo ipak i dalje najveći kandidat za naslov prvaka, oni su samo svojim slabostima i nekim utakmicama u kojima su “kiksali” dopustili konkurentima da ih i dalje prate u stopu, ali po meni su oni i dalje najbliži naslovu prvaka – zaključio je Samir Toplak koji je vratio Goricu na pravi kolosijek nakon krize u koju je upala.

Dobro će mu doći, nakon Rijeke, reprezentativna stanka u kojoj će moći svojim igračima dodatno usađivati svoje ideje, a u toj stanci bit će mu još ljepše raditi ostvari li i u subotu protiv Rijeke dobar rezultat.