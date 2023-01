Hajduk je poslao poruku da ide po titulu. Jakobušiću govore da je lud, ali on ima spreman odgovor

Bio je prvi dan nove 2005. godine kada je Ivan Leko otišao igrati u Belgiju, u klub koji će ga desetljeće kasnije lansirati u trenersku orbitu. Club Brugge je riskirao, uzeo je trenera s tek jednogodišnjim iskustvom samostalnog rada u manjim belgijskim klubovima, a već u prvoj sezoni (2017./2018.) Leko im je donio naslov prvaka i Superkup. Riskirao je, a riskira i danas predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić, koji je "iskemijao" Lekin povratak na Poljud. Govorili su Leki da je lud i da nitko normalan ne bi mijenjao inozemnu karijeru, visoka primanja i spektakularne europske utakmice za stres i nesigurnost koju nudi klupa Hajduka.

Jakobušiću su govorili da je lud

– I ja sam lud jer, ako me pitate možemo li uzeti naslov prvaka, vi ne razumijete da ja sanjam da Hajduk bude prvak Europe – rekao je Jakobušić.

To je modus operandi predsjednika Hajduka, koji je dosad promijenio već petoricu trenera (Primorac, Tramezzani, Gustafsson, Dambrauskas i Karoglan), od kojih su dvojica bila samo prijelazno rješenje, a navijačima koji su naricali za Dambrauskasom poručio je da žali jer ga nije smijenio ranije, već na otvaranju sezone i izgubljene utakmice Superkupa od Dinama u Maksimiru. Potrebno je ponešto hrabrosti za takvu izjavu pred navijačima Hajduka koji 18 godina čekaju mitski naslov i slušaju priče o dugoročnom rješenju, dok je u tom periodu klub do danas 47 (!) puta posezao za smjenom trenera i izrotirao 27 različitih imena. Ili je zaista potrebno biti dovoljno lud da s pozicije prvog i najodgovornijeg čovjeka Hajduka pred navijače bacaš trenerska imena poput Slavena Bilića, Ivana Jurića, Matjaža Keka i Ivana Leke. Sa svima je Jakobušić razgovarao, Biliću je kazao da zna kakav će biti njegov odgovor, ali svejedno ga je morao pitati hoće li se vratiti u Split, s Kekom je još nedavno razgovarao o njegovim opcijama i mogućnostima dolaska na Poljud. Najviše je ipak inzistirao na kontaktu s Lekom, koji se zbog financijski nestvarnog ugovora za hrvatske prilike nije mogao iščupati iz Kine. Potpisao je dvogodišnju vjernost klubu Shanghai Port F.C za ukupnu plaću od pet milijuna eura, ali zbog prve ljubavi odnos nije mogao ispoštovati do kraja. Iz Hajduka je otišao kao kapetan, posljednji koji je na Poljudu podignuo naslov prvaka i jasno je zašto se vraća.

– Moja je želja, a u to i vjerujem, da ću jednog dana biti trener Hajduka. Meni je Hajduk dao sve, vraćao sam mu se i kao igrač pa se nadam da ću se vratiti i kao trener – govorio je kada je odlazio.

Lekinim dolaskom Hajduk je poručio da neće odustati od borbe za naslov. Šest bodova razlike (doduše uz jednu odigranu utakmicu više), uz turbulencije u Maksimiru zbog borbe za vlast više ne izgledaju kao tako veliki zaostatak, dok Hajdukovi navijači doslovno lete u oblacima nakon novogodišnje noći.

– Ovaj je trenutak baš poseban, emocionalan. Krenuo sam u nogomet u Hajduku, znao sam da će doći taj dan kada ću postati trener Hajduka – bile su prve riječi Ivana Leke kao trenera Hajduka, a njegovo predstavljanje u klubu tek će uslijediti.

Momčad će do 4. siječnja voditi Mislav Karoglan, kojem će klub pronaći novo radno mjesto, neće ostati dio Lekina stožera. Novom treneru ne treba ništa objašnjavati, zna sve što ga u Hajduku čeka.

Pa još i prije dvije godine, dok je slavio veliku pobjedu protiv Josea Mourinha s Antwerpenom u Europa ligi, Leko je za Večernji list govorio da Hajdukove utakmice gleda radije nego one Real Madrida.

– Za mene je važno da momčad igra sustavom u koji vjeruješ. Svatko od nas želi dosegnuti najviše. Moj postulat je: "Ako sanjaš, sanjaj veliko..." Jer, ako radiš dobro, sve što treba doći dođe, govorio je o sebi trener koji zaista vrlo rijetko istupa u hrvatskim medijima pa se stekao dojam da ga hrvatski nogomet baš i ne zanima.

Biuk je dobar posao

A govoreći o sustavu, bit će zanimljivo vidjeti hoće li Leko u Hajduku igrati onako kako su dosad igrale njegove momčadi, s trojicom u obrani, iako je u takvom sustavu "poginuo" Dambrauskas baš u onom, kobnom maksimirskom Superkup derbiju. Dambrauskas nije uspio upariti Kalinića i Livaju, vidjet ćemo može li to učiniti Leko. Dočekat će ga momčad u kojoj više nema Stipe Biuka, najvredniji prospekt Hajduka iznenadio je transferom u MLS, u momčad trenutačnog prvaka, Los Angelesa. Hajduk je u ovom povijesnom transferu, drugom najvećem u povijesti kluba, zaradio 6,5 milijuna eura, uz mogućih 1,5 milijuna eura bonusa. Također, Hajduku pripada i 20 posto od budućeg transfera mladog veznjaka.

Biuk je za Hajduk odradio 67 utakmica, a kao kapetan i jedan od najtalentiranijih igrača svoje generacije predvodio je juniorsku momčad bijelih, koja je 2021. godine osvojila prvi juniorski naslov nakon devet godina. U seniorima se od njega očekivalo puno više od onog što je pokazao dosad, puno više od sirovog talenta koji u klubu sad nemaju mogućnosti čekati, a takva financijska ponuda za igrača bez nastupa u A reprezentaciji uistinu je vrhunski posao.