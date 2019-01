Guardiola: Redsi su najjači  na svijetu, no bez tri boda gubimo bitku za naslov!

Oči cijelog sportskog svijeta večeras će biti uprte na Etihad na kojem se sastaju Manchester City i Liverpool (21 sat, Sportklub1). Bit će to veliki derbi 21. kola engleskog prvenstva, a mnogi smatraju da je to susret u kojem bi mogla pasti odluka o prvaku bez obzira na to što će se i nakon toga morati odigrati još 17 kola.

Liverpool u taj susret ulazi kao vodeća momčad koja u odnosu na sutrašnjeg domaćina ima sedam bodova više. Između njih se prekjučerašnjom pobjedom ubacio Tottenham, koji ima bod više od Cityja, ali nogometni stručnjaci s Otoka kao budućeg prvaka ipak vide redse ili građane.

Čeka nas spektakl

– Ako ne uzmemo sva tri boda, mislim da je gotovo, da je prvenstvo odlučeno. Bilo bi gotovo nemoguće dostići takvu prednost protiv ovakvog Liverpoola. Mi moramo uzeti tri boda, za nas je to imperativ, iako smo svjesni protiv kakvog protivnika igramo. Rekao sam igračima da će se večeras suočiti s momčadi koja je u ovom trenutku vjerojatno najbolja na svijetu – rekao je u najavi trener Cityja Pep Guardiola.

Bit će to sudar koji su mnogi dugo čekali, a statistika nam govori da možemo očekivati pravi nogometni spektakl. Na terenu će se sastati dvije momčadi koje zajedno prema Transfermarktu vrijede pomalo nestvarne dvije milijarde eura. Uz to, obje preferiraju napadačku i lepršavu igru, teže atrakciji, ali opet se znaju i vrhunski braniti. City ima najbolji napad ove sezone, zasad su postigli 54 gola u 20 utakmica, dok s 16 primljenih golova imaju drugu najbolju obranu lige. Na drugoj strani Liverpool je drugi po efikasnosti (48 postignutih golova), a ima uvjerljivo najbolju obranu jer je primio svega osam golova!

– Iskreno, pritisak je na nama, mi smo ti koji moraju juriti pobjedu. No igrat ćemo kao i uvijek, nećemo odustati od svojeg načina igre. Pritiskat ćemo ih visoko i što više imati loptu u posjedu – otkrio je dio taktike jedan od najvažnijih igrača Cityja Bernardo Silva.

Liverpool je trenutačno u boljoj formi jer u posljednjih devet utakmica upisao je sve pobjede. Uz to, u cijelom je prvenstvu bez poraza pa se već počelo spominjati to da bi mogao ponoviti veliki podvig Arsenala iz 2004./05. kada su topnici bez poraza promarširali do naslova. Što se Cityja tiče, on zasad ima tri poraza u prvenstvu, a sva tri došla su u posljednjih pet susreta pa se ne može govoriti o nekoj sjajnoj formi. No, bez obzira na to, prednost domaćeg terena velika je stvar zbog koje su ih i kladionice postavile za favorita, koeficijent na njih kreće se oko 2,0, dok je na goste 3,40.

Klopp: Situacija je dobra

– Znam da će u slučaju našeg poraza ljudi početi priče kako će nam naslov prvaka opet pobjeći, da nemamo ono nešto u sebi. Međutim, to je smiješno. Mi igramo dobar nogomet, uživamo u igri i želimo odigrati najbolju sezonu u karijeri. Srećom, u ovom trenutku ne moramo nikoga loviti, a čak ni nas nitko ne može uloviti u ovom susretu jer ćemo i nakon njega biti na vrhu tako da je situacija za nas pozitivna. Moramo se usredotočiti i igrati kako znamo – poručio je Jürgen Klopp koji je u sličnoj situaciji bio s Borussijom Dortmund kojoj je donio dva naslova prvaka. U slučaju da to ponovi s Liverpoolom postao bi istinski miljenik navijača koji 19. naslov u povijesti čekaju još od davne 1990. godine. Usporedbe radi, City u svojoj riznici ima puno manje trofeja, zasad je pet puta bio prvak, ali u prilog im ide činjenica da su čak tri svoja naslova uzeli u nedavnoj prošlosti. Slavili su 2012., 2014., a i trenutačno su branitelji naslova. Isto tako sjećaju se da su u posljednjem prvenstvenom sudaru s Liverpoolom na Etihadu slavili s 5:0, što će im sigurno biti veliko ohrabrenje uoči ovako važnog dvoboja.