Guardiola otkrio tko je za njega poseban igrač u PSG-u: Mnogi će se iznenaditi izborom

Manchester City je imao brojne šanse na utakmici Lige prvaka protiv PSG-a, ali je na kraju izgubio veliki derbi 0-2.

Gotovo je nevjerojatno što su sve promašili igrači engleske momčadi. Pogađali su okvir vrata, brojne udarce je zaustavio vratar Parižana Donnarumma, ali gosti ponekad nisu uspijevali zabiti ni s pola metra udaljenosti kada su domaća vrata bila prazna (Bernardo Silva).

„Mi smo u Pariz došli igrati nogomet kakav inače igramo. I bili smo svoji, mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu. Stvorili smo brojne šanse i morali smo zabiti pogodak i više njih. No, nismo uspjeli“, rekao je za službenu stranicu Manchester Cityja njegov trener Josep Guardiola.

Po dojmu je Manchester City zaslužio daleko više, no ipak je po prvi puta u Ligi prvaka izgubio utakmicu od pariškog suparnika.

„Donnarumma im je bio fantastičan. Naravno, teško je svih 90 minuta kontrolirati i njihove zvijezde Messija, Neymara ili Mbappea, makar smo to korektno obavili. No, jednog drugog igrača želim apostrofirati. To je Verratti. On je poseban igrač. PSG se branio duboko i najveća opasnost je bila gubiti lopte u fazi napada, jer Verratti odmah naprijed šalje briljantne lopte za svoje napadače“.