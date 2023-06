Guardiola mladog Norvežanina usporedio s najboljim: 'Imao sam Messija. Sad imam Haalanda'

Manchester City ove subote u 21 sat na velikom Istanbulskom stadionu ima priliku okruniti nevjerojatnu sezonu koja je za njima. Osvojili su englesku Premier ligu. Osvojili su FA kup porazivši gradske rivale, Manchester United. "Građani" će sada protiv Inter Milana pokušati osvojiti i europsku krunu, a utakmicu je najavio Pep Guardiola.

"Spremni smo, imam osjećaj da će igrači dati sve", započeo je Guardiola pa odgovorio na pitanje o manjem broju golova Erlinga Haalanda. "Ako sumnjate u njega, onda vam moram reći da ste jedini. Ja uopće ne sumnjam. Bit će spreman pomoći nam da osvojimo Ligu prvaka. Ne mogu kontrolirati što ljudi govore, mogu se samo usredotočiti na ono što radimo", rekao je.

Dotaknuo se i talijanske momčadi koja će na Ataturkovom stadionu stati pred njih. "Pogledao sam puno utakmica Intera da bih znao što napraviti. No to je nogomet, pobijedit će onaj koji će biti bolji 95 minuta. Povijesno gledano, Inter je veći klub od nas. No to nije važno, važno je ono što će se sutra dogoditi", kazao je pa istaknuo:

"Inter je opasan zbog visokog presinga, Onana je sjajan golman, a volim gledati kako Bastoni igra na lijevoj strani. Kvaliteta kojom se povezuje s napadačima, dodavanje. Morat ćemo to pokušati braniti."

"Ključ uspjeha su dobri igrači. Imao sam Messija, sad imam Haalanda. To je moj uspjeh. Oni znaju da sami ne mogu uspjeti, ali da smo jaki kao momčad. Imamo iste ideje. Oni koji me prate će biti tu, oni koji me ne prate, neće. Svaki uspješan trener ima jake igrače. Nikad on sam nije zabio gol", rekao je Guardiola.

