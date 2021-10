Gradski vrt je neosvojiv, u njemu su Hrvati bez poraza, a jednom vatrenom je posebno drag

Cipar je riješen s laganih 3:0, a već sutra u 20.45 slijedi dvoboj sa Slovačkom u omiljenom ambijentu vatrenih – Gradskom vrtu. Osijek je neosvojiva tvrđava kada ondje igra Hrvatska koja je u tom gradu u 12 utakmica postigla 10 pobjeda i dva puta igrala neodlučeno, uz gol-razliku 32:8. A ta dva neodlučena rezultata su još iz utakmica igranih 2002. (Estonija u kvalifikacijama za Euro) i 2006. (prijateljska s Iranom).

Hrvatska je nakon toga nanizala sedam pobjeda u nizu. Možda je šteta što vatreni češće ne igraju u Osijeku jer su u tome gradu po postotku osvojenih bodova vrlo uvjerljiviji. U Gradskom su vrtu osvojili čak 89 posto mogućih bodova, a na Poljudu, za usporedbu, u 15 službenih utakmica odnosno od 45 mogućih bodova, osvojili su ih samo 16 ili 35 posto. Najveći postotak bodova – 94 posto – Hrvatska je osvojila na Kantridi gdje su vatreni dosad igrali 11 utakmica te postigli 10 pobjeda i jednom igrali neodlučeno. Drugo mjesto drži Gradski vrt, a treće Rujevica, gdje su u sedam nastupa kockasti postigli pet pobjeda i dva remija (81 posto).

Maksimir je pak na vrlo dobrih 76 posto (67 utakmica, 46 pobjeda, 15 remija i šest poraza), a u Zagrebu je u pravilu Hrvatska igrala najjače utakmice.

No, vratimo se Gradskom vrtu gdje će i sutra vatrene dočekati vrhunska atmosfera jer su sve ulaznice prodane. Hrvatska u Osijek stiže nakon dvije godine i kvalifikacijske utakmice za Euro u lipnju 2019. s Walesom, u kojoj je slavila pobjedu 2:1. Uz jedan autogol Velšana, strijelac za vatrene u toj utakmici bio je Ivan Perišić, kojemu je Gradski vrt, sudeći prema broju pogodaka, vrlo drag stadion. Naime, Perišić je u Osijeku zabio čak sedam golova, a prvi do njega su Boško Balaban i Marcelo Brozović sa po tri pogotka. A Ivanu je to uspjelo u samo šest nastupa u Gradskom vrtu, što znači da je u prosjeku postizao više od gola po utakmici.

Kroz Gradski vrt neporaženi su kao izbornici prolazili Ćiro Blažević, Mirko Jozić, Otto Barić, Zlatko Kranjčar, Slaven Bilić, Igor Štimac, Ante Čačić, Niko Kovač i dosad i Zlatko Dalić, a vjerujemo da će sutra u utakmici sa Slovačkom još jednom to ponoviti i da će se izbornik Dalić i Hrvatska još više približiti odlasku na Svjetsko prvenstvo u Katar.

Uz navijanje od prve do posljednje minute, na što su nas u Slavoniji navikli kada je riječ o utakmicama reprezentacije, do pobjede će im sigurno biti lakše doći.