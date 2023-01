Gradonačelnik ne želi u Zagrebu gledati najbolju sportašicu svijeta?!

Na pitanje koje kao da je priželjkivao, ono o održivosti Snježne kraljice na Sljemenu, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je kazao:

– Budući da je ove godine otkazana jedna utrka, a i prošle godine isto, razgovarat ćemo s Hrvatskim skijaškim savezom i Vladom o održivosti tog natjecanja s obzirom na to da klimatske promjene donose uvjete koji se na Sljemenu nisu mogli zamisliti u ovo doba godine.

Najveći su u Zagrebu rijetko

Dojma smo da prvom čovjeku glavnog grada i nije stalo da na brdu ponad Zagreba gleda najbolje skijašice svijeta i među njima i (po)najbolju sportašicu današnjice Mikaelu Shiffrin. Uostalom, to se naslutiti može i iz sljedeće izjave date i znatno prije nedavnog otkazivanja druge utrke.

– U kampanji sam najavljivao da će Grad razmotriti daljnje javno financiranje te utrke. Grad je 2017. financirao Snježnu kraljicu iz gradskog proračuna s 12,5 milijuna kuna i to smo počeli smanjivati. Ove godine je to palo na dva i pol milijuna kuna. Grad nije organizator ni suorganizator, nego sufinancira Snježnu kraljicu.

U svojoj nezainteresiranosti za vrhunski sport gradonačelnik zaboravlja da su vrlo rijetke prilike kada Zagreb pohode oni koji su najbolji na svijetu u onome što rade, osim ako nisu njegovi stanovnici poput veslačke braće Sinković, atletičarke Sandre Perković ili pak, u prošlosti, Janica i Ivica Kostelić, odnosno članovi hrvatske nogometne reprezentacije (Modrić). Gledano prvenstveno sport, takve mogu dovesti još jedino Svjetsko prvenstvo u reliju (WRC) i Dinamo, ali uz uvjet da se izbori za skupinu Lige prvaka i da ga ždrijeb svrsta s nekim od europskih divova za koji igra neki od svjetskih nogometnih velikana.

Prije 11 godina u Zagrebu se, tada i nikad više, pojavio neponovljivi atletičar Usain Bolt, a u Draženov dom prestali su dolaziti najbolji europski košarkaši jer osiromašena Cibona više ne igra u Europi.

Stoga nije zgorega podsjetiti gradonačelnika da je Mikaela Shiffrin, uz plivačicu Katie Ledecky, najveća sportašica današnjice. A pobijedivši u nedjeljnoj veleslalomskoj utrci u Kranjskoj Gori, ova mlada Amerikanka izjednačila je rekord sunarodnjakinje Lindsey Vonn (82) u broju pojedinačnih pobjeda u Svjetskom kupu i večeras u noćnom slalomu u Flachau ima priliku biti sama na vrhu "all-time" liste najboljih svjetskih skijašica.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 04.01.2023., Zagreb - Druga voznja prve utrke zenskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy 2023.Drugo mjesto Petra Vlhova, prvo mjesto Mikaela Shiffrin i trece mjesto Anna Swenn Larsson. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

No, ako se to i ne dogodi večeras, dogodit će se uskoro jer do kraja sezone Svjetskog kupa preostala su još tri slaloma i četiri veleslaloma, dakle sedam utrka u tehničkim disciplinama u kojima 27-godišnja Amerikanka može pobijediti.

No, ne smijemo zaboraviti da Mikaela ima i pet pobjeda u super-G-ju i tri u spustu pa nije isključeno da pobijedi i u nekoj od brzih disciplina ako se u njih upusti u ime skupljanja bodova za ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu, a bio bi joj to peti Veliki kristalni globus.

Svjestan toga, Ingemar Stenmark, apsolutni rekorder po broju pobjeda u Svjetskom kupu (86), ne najavljuje samo da će ga Mika prestići nego i da će postaviti teško dostižan novi rekord.

– Mislim da će Shiffrin izboriti više od 100 pobjeda i to me ne čini nimalo tužnim. O rekordima sam razmišljao dok sam bio natjecatelj, no čim sam se prestao natjecati to mi više nije ništa značilo.

Shiffrin je jedinstvena

Mikaela Shiffrin ​jedina je osoba u svijetu skijanja, u ženskoj i muškoj konkurenciji, koja je izborila pobjede u svih šest disciplina (spust, superveleslalom, veleslalom, slalom, paralelni slalom i alpska kombinacija) i prva je skijašica koja je osvojila zlato na pet uzastopnih Svjetskih prvenstava. Na najvećim svjetskim natjecanjima (a u skijanju nema kontinentalnih prvenstava) osvojila je 14 medalja, tri olimpijske i 11 svjetskih. U Svjetskom kupu pak ima 12 osvojenih Globusa (četiri velika i osam malih) i drži rekord po broju pojedinačnih pobjeda u jednoj sezoni (2018./2019.) i tako redom.

Srušila je bezbroj rekorda i nastavit će ih rušiti, a jedno što, vjerojatno, nikad neće moći jest učiniti ono što i Janica Kostelić – osvojiti tri zlata i jedno srebro na jednim Olimpijskim igrama. I bez obzira na to koliko je poštivali, voljeli bismo da joj to ne pođe za rukom ni na predstojećim Igrama u Cortini d'Ampezzo 2026.