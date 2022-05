Gnjevni trener Lokomotive: Otići ću ne bude li pojačanja, neću biti kanta za nabijanje!

Rukometašice Lokomotive slave četvrti naslov u prvenstvu Hrvatske. Nenad Šoštarić tako se upisao kao četvrti trener sastava iz Crnatkove koji je osvojio naslov. Prije njega to je pošlo za rukom Josipu Šojatu (1992.), Velimiru Kljaiću (2004.) i Irfanu Smajlagiću (2014.). Lokomotiva će sljedeće sezone igrati u Ligi prvaka pa će Zagreb imati rijetku priliku da to natjecanje gleda u muškoj i ženskoj konkurenciji. No, pitanje je u kojem sastavu će lokosice igrati i s kojim trenerom?

Trebaju nam iskusne

- Imam jasnu viziju za sljedeću sezonu. Nama uz mlade trebaju na određenim mjestima tri ili četiri iskusne igračice želimo li igrati ozbiljno u Ligi prvakinja. Ja ne mislim u tome natjecanju sudjelovati da Lokomotiva u njemu bude kanta za napucavanje. To me ne zanima - rekao je Šoštarić.

Zasad su Lokomotivu napustile Dora Kalaus, Lucija Bešen, Kristina Prkačin, Ivana Dežić i Josipa Mamić. Rubrika dolazaka trenutačno je prazna.

- Ne zanimaju me prinove i ne zanima me to da u sastavu bude određeni broj igračica. Želim da Lokomotiva dovede tri-četiri pojačanja, igračice koje će donositi prevagu u susretima protiv jakih europskih sastava. Ponavljam, ne pada mi na pamet da sjedim na klupi kluba koji će gubiti s dvadeset pogodaka razlike. Cijele godine smo mukotrpno radili, emocionalno i fizički sam potpuno iscrpljen. Sada je red da uprava kluba obavi svoj dio posla. U planu su sastanci s gradonačelnikom, sponzorima. Jednostavno moramo pronaći igračice želimo li igrati solidno u Ligi prvakinja - rekao je Šoštarić.

U posljednjem 26. kolu Prve rukometne lige za zene sastali su se Lokomotiva i Umag. Lokomotiva je trebala proslaviti naslov prvaka, ali utakmica je prekinuta u 55. minuti zbog ozlijede igracice Umaga Katarine Raspudic.

Malo tko je očekivao da će Lokomotiva ove sezone biti prvak.

- Čak bih rekao da smo osvojili naslov s najslabijim sastavom u posljednjih nekoliko godina koliko sam na klupi Lokomotive. Kad smo počeli s pripremama u Ivanić Gradu prije gotovo godinu dana, svi su sa skepsom gledali na neku novu, mladu, potpuno promijenjenu Lokomotivu. Otišlo nam je nekoliko važnih igračica i opet smo počinjali ispočetka. Osnova svega je rad i vjerovanje u ono što radite i u ljude s kojima radite. Sve to zajedno donosi rezultat i vodi prema cilju. Na početku svake sezone pred ekipu postavljam najveće ciljeve. Uvijek sam govorio da je sezona uspješna ako nešto osvojimo. Od 2017. godine Lokomotiva je osvojila Challenge Cup, dva puta Hrvatski kup i prvenstvo Hrvatske. To što mi radimo i u uvjetima u kojima radimo je čudo. To nije realnost! Ponosim se igračicama, dale su sve od sebe, usklađivale svoje školske, fakultetske i sve druge obveze s treninzima i utakmicama - rekao je Šoštarić.

Stalno stvaramo

Lokomotiva svake godine izbaci neko novo ime?

- Stalno stvaramo igračice, no zbog dobro poznatih razloga one stalno i odlaze. Jako mi je žao da se kod nas ne može složiti jedna domaća ekipa koja bi konkurentno igrala u Ligi prvakinja. Cure bi ostale i za pola novca koji im daju drugi, no mi im ne možemo ponuditi ni tu polovicu. To je tragedija sporta u Zagrebu, a naročito tragedija ženskog sporta u Zagrebu i u Hrvatskoj jer ga se nimalo ne vrednuje – ističe Šoštarić.

Slavlje je poremetiila teška ozljeda Katarine Raspudić?

- Tragedija se dogodila pet minuta prije kraja. Srećom, Katarina je sada dobro, imala je potres mozga od pada na parket. Nečuveno je da je hitna pomoć došla tek nakon 55 minuta - zaključio je Šoštarić...