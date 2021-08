Glasine iz Pariza: Leo Messi već sutra bi trebao biti novi nogometaš PSG-a!

Ugledni sportski talijanski novinar Fabrizio Romano navodi da će Lionel Messi vrlo vjerojatno već sutra biti igrač Paris Saint Germaina.

- Potpisat će do lipnja 2023., a sve detalje će klub prezentirati njemu i njegovu ocu narednih sati - napisao je Romano i nastavio:

- Messi želi u PSG i Neymar je u posljednja 24 sata napravio velik pritisak da do toga dođe. Izniman optimizam vlada u Parizu.

Paris Saint-Germain are close to sign Leo Messi, confirmed. PSG are preparing the official contract until June 2023 to be submitted to Messi and his father Jorge in the next hours 🚨🇦🇷 #Messi



Messi’s open to join PSG. Neymar was pushing in the last 24h. PSG are so, so confident. pic.twitter.com/WNRYJKCkjs