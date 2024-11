Gattuso uoči nedjeljnog derbija: 'Čeka nas teška utakmica. Znam njihovog trenera, znam koliko je dobar'

Saša Peršon

Bivši igrač Dinama i Rijeke za VL: Plavima je odgoda kupa dobra odluka, a ovo su razlozi i zašto

– Da, Rijeci ide dobro. Normalno je da se o Dinamu najviše govori jer igra u Ligi prvaka, i to stvarno dobro, ali onda su mu se dogodili kiksevi u domaćem prvenstvu. Hajduk je odlično krenuo, ali i on je u posljednjim kolima izgubio bodove, a Rijeka čeka nekako iz prikrajka i zasluženo je na poziciji na kojoj se nalazi. No držim da će se borba za naslov voditi između ta tri kluba, iako ne treba otpisivati ni Osijek.