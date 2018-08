Galić: Navikli smo igrati protiv favorita, možemo se sa svakim nositi

Nakon europskih medalja u veslanju, gimnastici i atletici koje su naši sportaši donijeli posljednjih dana, za nešto slično spremaju se i naši odbojkaši i odbojkašice.

Oni kreću u kvalifikacije za EP 2019. godine. Odbojkašice igraju u skupini B protiv Švicarske, Austrije i Albanije, a novi izbornik Daniele Santarelli zadovoljan je skupinom, ali i odrađenim pripremama u Sloveniji.

– Spremni smo, favoriti smo u grupi, ali to ponekad nije dobro. No, ako budemo radili kako znamo i ako pokažemo kvalitetu, bit ćemo stepenicu više od drugih ekipa – rekao je novi izbornik pa se osvrnuo i na zdravstvene probleme u svojim redovima, ponajprije one Rene Sain i Nikoline Blažičević.

– Imali smo nekih problema, to je malo pomiješalo karte na stolu, ali imam ideje i opcije – rekao je Santarelli, a onda je riječ uzela kapetanica Samanta Fabris koja je do tada imala ulogu prevoditelja.

– Novi trener znači i novi sistem, dosta novih informacija. No radila sam već s njim, a mogu reći i da se cure trude, rade, sve je pozitivno. Atmosfera je odlična, dugo nismo imale takvu atmosferu kao ovo ljeto – rekla je Fabris.

Muška reprezentacija igra pak u kvalifikacijskoj skupini D protiv Portugala, Austrije i Albanije. Utakmice je najavio izbornik Ivan Rančić:

– Zadovoljni smo. Bitno je da dečki igraju kolektivno, to je dobro. Sada nam slijedi uštimavanje. Zadovoljan sam pristupima svih igrača. Skupina je možda najteža jer su tri ekipe koje će se potući za prvo mjesto. Favorit je Portugal. No i oni će se morati potruditi da nas dobiju – zaključio je Rančić, a kapetan Danijel Galić također pršti od samopouzdanja:

– Da, Portugalci su favoriti, ali mi smo navikli igrati protiv favorita. Mislim da možemo svakoga pobijediti.

