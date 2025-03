Francuz kojeg su spasili s Kostelićem opisao životnu dramu u Crnoj Gori: Bili smo umorni i promrzli

U utorak je kao grom iz vedra neba stigla vijest da su crnogorski spasioci spasili legendarnog Ivicu Kostelića u Jadranskom moru. S proslavljenim hrvatskim sportašem nalazio se njegov kolega iz Francuske Mathieu Maynadier. Dvojac je zbog promrzlosti i iscrpljenosti hospitaliziran, a u utorak poslijepodne napustili su bolnicu u Baru, navedeno je da nisu imali ozbiljnijih ozljeda.

Nekoliko dana nakon spašavanja u Crnoj Gori, Maynadier se javio na svom Instagram profilu.

- Pozdrav svima, upravo sam se vratio s još jednog sjajnog putovanja u Albaniju, gdje smo skijali, letjeli, vozili bicikl i kajak preko planina Prokletija od Crne Gore do Jadranskog mora. Kao što ste mogli čuti, dogodila se mala nezgoda Ivici Kosteliću i meni dok smo završavali našu avanturu i stigli do južnog ušća rijeke Bojane u Jadransko more. Kad smo ušli u more, iznenadilo nas je veliko valovito nevrijeme na zapadu i jaka struja koja nas je gurnula dalje u more. Nakon velike borbe dok smo pokušavali doći do obale, shvatili smo da će to biti nemoguće pa smo odlučili zatražiti pomoć.

Zahvaljujući suradnji između hrvatskih i crnogorskih vlasti, helikopter crnogorske vojske poslan je da nas locira, a zatim je brod mornarice došao po nas i vratio nas na obalu. Oko 22 sata bili smo na brodu crnogorske mornarice, koji nas je prevezao u barsku bolnicu, gdje su nas tretirali kao kraljeve, na brzi pregled. Bili smo umorni i promrzli nakon četiri sata borbe s valovima, ali ništa ozbiljno i sada je sve u redu. Sigurno smo pogriješili ulaskom u more i to će nam biti dobra lekcija za dalje. Jasno smo shvatili da smo trebali biti oprezniji. Ali samo ne radeći ništa ne griješite! Želim se zahvaliti svim ljudima koji su sudjelovali u našem spašavanju i pružili nam podršku tijekom ove duge noći:

Hrvatskom i francuskom veleposlanstvu (posebna zahvala hrvatskom veleposlaniku), vojsci i mornarici Crne Gore (Patrolni brod 205), našim prijateljima koji su odradili ludi posao koordinirajući spašavanje s obale. I za kraj, posebno hvala diskretnoj osobi koja je sve omogućila. Ostanite s nama, od sutra ćemo vam početi pričati priču o ovom putovanju, gdje je sve bilo savršeno prije ove male avanture! - objavio je Francuz.