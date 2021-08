PRATITE UŽIVO Messijev otac potvrdio: Gotovo je! Leo je novi igrač PSG-a

Jedan od najboljih nogometaša današnjice, 34-godišnji Argentinac Lionel Messi sada je pristao postati igrač Paris Saint Germaina. Novi ugovor potpisan je do lipnja 2024., objavio je talijanski novinar specijaliziran za nogometne transfere Fabrizio Romano na svojem Twitteru. Prema najnovijim inforamcijama francuskih medija, plaća će mu iznositi 35 milijuna eura po sezoni, uz bonuse.

14:40 Jorge Messi, Leov otac, je potvrdio: Moj sin potpisuje sigurno za PSG!

🛫 Jorge Messi at Barcelona airport heading to Paris and says Lionel Messi is signing for PSG pic.twitter.com/zocsg7Fpdk

13:40 Messijeva supruga je objavila Instagram story na kojemu je napisala: "Nas pet idemo zajedno u novu avanturu", a na fotografiji su ona i Leo u privatnom avionu s kojim kreću u Pariz.

12:00 Prema pisanju L'Equipea, Messi će stići u Pariz privatnim avionom rano poslijepodne, proći liječničke preglede i u srijedu na presici službeno biti predstavljen kao igrač Parižana.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA