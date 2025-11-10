Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Zavirili smo na prvi trening vatrenih, dečki su već spremni za utakmice
Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Rijeku gdje će boraviti do nedjelje.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Vatreni će se na Rujevici pripremati za nadolazeće, završne oglede u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Hrvatska će u Rijeci u petak igrati protiv Farskih otoka, a u ponedjeljak nas očekuje dvoboj s Crnom Gorom u Podgorici
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Podsjetimo, vatrenima iz dvije preostale utakmice u kvalifikacijama treba jedan bod kako bi i matematički osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Svi su hrvatski reprezentativci već prvog dana bili na okupu, a sudeći po sjajnoj atmosferi, već su spremni za utakmice koje ih čekaju.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Iako ima problema s izostancima nekoliko bitnih igrača poput Kovačića, Budimira i vratara Kotarskog, Zlatko Dalić zadovoljan je stanjem kadra.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Navijači ne sumnjaju - Hrvatska će odraditi posao i na najbolji mogući način završiti kvalifikacije za novo veliko natjecanje koje nas čeka.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
IZDRŽAVANJE KAZNE
Bivša ministrica Gabrijela Žalac stigla u zatvor Remetinec
PREKINUO ŠUTNJU
Princ William djeci je morao reći najgoru vijest: 'Ključno je kako se s time suočite'
U ZAGREBU
FOTO Simona Mijoković predstavila svoju šokantnu biografiju, evo tko je sve došao na promociju
PODIJELIO I STANJE KOVAČIĆA
Dalić otvorio karte: Izbornik vatrenih najavio potez koji će povući već za nekoliko dana
1
/
Molimo vas pričekajte...