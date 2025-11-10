FOTO Zavirili smo na prvi trening vatrenih, dečki su već spremni za utakmice

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Rijeku gdje će boraviti do nedjelje.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Vatreni će se na Rujevici pripremati za nadolazeće, završne oglede u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Hrvatska će u Rijeci u petak igrati protiv Farskih otoka, a u ponedjeljak nas očekuje dvoboj s Crnom Gorom u Podgorici
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Podsjetimo, vatrenima iz dvije preostale utakmice u kvalifikacijama treba jedan bod kako bi i matematički osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Svi su hrvatski reprezentativci već prvog dana bili na okupu, a sudeći po sjajnoj atmosferi, već su spremni za utakmice koje ih čekaju.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Iako ima problema s izostancima nekoliko bitnih igrača poput Kovačića, Budimira i vratara Kotarskog, Zlatko Dalić zadovoljan je stanjem kadra.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Navijači ne sumnjaju - Hrvatska će odraditi posao i na najbolji mogući način završiti kvalifikacije za novo veliko natjecanje koje nas čeka.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
