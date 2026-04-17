73. izdanje

UŽIVO Matija Cvek osvojio je nagradu za najizvođeniju pjesmu s prošlog izdanja festivala, a sada se predstavljaju nove pjesme

Večeras nas na pozornici Mozaik Event Centra očekuje 73. izdanje Zagrebačkog festivala koji donosi 16 novih skladbi

Sredina travnja rezervirana je za najdugovječniji i najcjenjeniji domaći glazbeni festival! Večeras nas tako na pozornici Mozaik Event Centra očekuje 73. izdanje Zagrebačkog festivala koji donosi 16 novih skladbi. Sve pjesme koje će se predstaviti ocijenit će umjetnički odbor kojeg čine Lea Dekleva, Tomo in der Mühlen, Sandro Bastiančić, Aleksandar Ljiljak i Ivan Popeskić, a oni su i birali među svima prijavljenima kojih je bilo više od 100.

A njih, baš kao i publiku očekuje uzbudljiva večer puna iznenađenja i novih hitova koje su predstavila već etablirana imena ali i mlade nade domaće glazbene scene. Spektakl možete pratiti i u prijenosu uživo na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije i Drugom programu Hrvatskog radija od 20:15 sati, ali i u nastavku teksta.

Voditelji Daniela Trbović i Ivan Šarić pozdravili su sve okupljene te otkrili da ćemo prvo saznati koja je najizvođenija pjesma s prošlog festivala. Glavni direktor ZAMP-a Nenad Marčec otkrio je da je najizvođenija pjesma s 72. Zagrebačkog festivala "Moje" Matije Cveka i The Funkensteinsa

U natjecateljskom dijelu, led na pozornici probili su TransAkustik sa skladbom "Nježna ko svila". Drugi nastupa mladi glazbenik Peconni s "Cure samo žele zabavu", a svima dobro poznati Hari Rončević predstavio je svoju "Bajku za dvoje" koju je posvetio svojoj supruzi.

Idući nastup pripremila je grupa Adastra, a pjesma koju slušamo je "Neka". Prvi duet večeri predstavili su Erna i Marin Jurić-Čivro, a radi se o pjesmi "Samo ovaj dan". 

Skladbu "U snu te volim" predstavio je Filip Hozjak.

