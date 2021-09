FOTO Srpkinja ostavila bez daha bezvremenskom elegancijom: O ovoj će se vjenčanici još dugo pričati

Zlatna srpska tekvandoašica Milica Mandić udala se prošlog vikenda za dugogodišnjeg partnera Marka Đuričića. Milica je na izgledala glamurozno i profinjeno, a njena vjenčanica je mnogima zapela za oko. Predivna haljina je otkrivala ramena, uska u struku, a od bokova se sjajni saten širio u krinolinu sve do poda.

Preko duge kose uređene u valove, Milica je imala klasični bijeli veo.



"Nas dvoje smo dugo zajedno, zaručeni smo i svadba je logičan slijed okolnosti. Iskreno, jedva čekam taj drugi dio života poslije sporta. Ove godine Marko i ja smo proslavili osam godina veze, a sada ćemo to okruniti brakom. Dugo to čekamo i istinski se radujemo što ćemo osnovati obitelj. Koliko djece planiramo, o tome ne želim pričati i to će ostati među nama", rekla je nedavno Milica.