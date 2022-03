FOTO Šef Gazproma šokirao izdanjem: Na sebi nosio imao zloglasno obilježje?

Aleksej Miller, šef ruskog giganta Gazproma, gledao je utakmicu Zenita čiji je glavni sponzor upravo to veliko rusko naftaško oružje. No, ovaj multimilijunaš je zapanjio izdanjem u kojemu se pojavio. Naime, prema objavama na Twitteru, na sebi je imao trenirku na kojoj piše SSSR, a osim toga imao je i bedž sa zloglasnim slovom "Z", koje Rusi koriste kako bi označili rat, ili kako oni kažu, vojnu operaciju u Ukrajini koju predvodi njihov predsjednik Vladimir Putin, inače, Millerov prijatelj.

Sve je na svome proflu objavio Fabio Alexio, brazilski novinar koji radi u Moskvi i prati ruski nogomet.

O Milleru, kojega je Forbes stavio na 70. mjesto najutjecajnijih ljudi u svijetu 2012., zna se malo. Rođen je 31. siječnja 1962. u Petrogradu. Nakratko je na službenim stranicama stajalo kako je židovskog porijekla, no ubrzo je taj podatak zamijenjen onim da su mu preci Nijemci. Imena roditelja nisu objavljena. Doktorirao je ekonomiju 1989., a potom se zaposlio u Lenjingradskom građevinskom institutu kao stručnjak za urbanističko planiranje. Od 1991. do 1996. bio je u Odboru za vanjske odnose Ureda gradonačelnika, a od 1996. do 1999. ravnatelj za razvoj i investicije Luke Petrograd, sve pod Putinovom kapom. Nakon što je kratko upravljao baltičkim plinovodom, Putin ga ciljano poziva u Moskvu. Jednogodišnji staž kao zamjenik ministra energetike bio je priprema za preuzimanje Gazproma.

Miller rijetko daje intervjue, a i kad govori, izbjegava temu privatnog života. Tek na pokojoj fotografiji s društvenih događaja, uglavnom vezanih uz Gazprom, Millera se može vidjeti sa suprugom Irinom. Sa sinom ga pak fotografiraju na nogometnim utakmicama. Koliko se zna, obojica vole nogomet i navijaju za Zenit iz Petrograda.

Uz nogomet, kao hobije navodi skijanje i jahanje. U vlasništvu ima čistokrvne pastuhe, a od 2012. je i u vrhu središnje konjičke organizacije kojoj je cilj da “udahne novi život u taj sport”. Konji nisu trebali imati i posebno mjesto na grotesknom imanju 50-ak kilometara od Moskve, navodno Millerovu domu, Millerhofu, kako su ga kasnije prozvali, a koliko je zaštićeno govori i da ga je Google zamutio na svojim Kartama.