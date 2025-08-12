FOTO Prvak Hrvatske na štandu prodaje lubenice: Diže se u 4 ujutro kako bi radio u polju i vozio robu

Darko Tomašević, 21-godišnji juniorski državni prvak u malom kalibru (trostav i ležeći stav) te prvak u zračnoj pušci, član Streljačkog kluba Bolman, svoj sportski život uspješno kombinira s obiteljskim poljoprivrednim poslom.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Tijekom sezone lubenica, Darko se može vidjeti na štandu u belomanastirskoj Osječkoj ulici, gdje prodaje lubenice, dinje, rajčice i paprike iz Poljoprivrednog obrta Tomašević. Radni dan mu često počinje već u četiri ujutro kada s obitelji prevozi robu, a završava tek nakon berbe i zalijevanja nasada na oko 15 jutara zemlje.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ljeto provodi gotovo bez slobodnog vremena, no nakon stanke jedva čeka povratak treninzima. Tada trenira tri do pet puta tjedno, a vikendom odlazi na natjecanja, nastavljajući nizati sportske uspjehe uz poljoprivredni rad.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
