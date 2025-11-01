FOTO Osijek je zadnji u HNL-u. Navijači došli zapaliti svijeće ispred Opus Arene

Nogometaši Osijeka u nedjeljni će dvoboj s Varaždinom ući kao posljednjeplasirana momčad HNL.a,
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Uslijed loše forme i očajnih rezultata ove sezone, navijači Osijeka stigli su na blagdan Svih Svetih pred Opus Arenu kako bi zapalili svijeće.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Čašu je prelio poraz od Rijeke prošlog tjedna, a ceh je platio trener Simon Rožman kojeg je naslijedio Željko Sopić.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Navijači Osijeka na ovaj su način iskazali nezadovoljstvo i prema radu Uprave, koju smatraju glavnim krivcem za lošu sezonu.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
