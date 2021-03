FOTO One su najbogatije WAGsice: Radile su za 10 € po satu, a sad imaju milijune

Victoria Beckham (46) nikad nije bila poznata isključivo kao supruga Davida Beckhama. Slavu je stekla u drugoj polovini 1990-ih kao članica tada megapopularne grupe Spice Girls. Girl bend se brzo raspao, no poduzetna Victoria nastavila se penjati na društvenoj ljestvici. I usput odlično zarađivati. Njezin modni brend osigurao joj je prethodnih godina zaradu od čak 400 milijuna eura.

Druga na ljestvici najbogatijih WAGsica je kolumbijska pop pjevačica Shakira (44), inače supruga Barcelonina braniča Gerarda Piquéa. U dosadašnjoj karijeri prodala je više od 80 milijuna albuma po čemu je najtiražnija latinoamerička pjevačica u povijesti. Njezina zarada iznosi nešto više od 250 milijuna eura, što je višestruko više od novca koji je uprihodio njezin suprug. Piqué je, naime, u nogometnoj karijeri zaradio 34 milijuna eura.

Coleen Rooney (34) do prije nekoliko godina bila je isključivo kućanica koja je podizala djecu i pazila da njezin suprug Wayne ne pretjeruje s glupostima kojima je bio sklon. Međutim, onda je postala spisateljica. Isprva je imala kolumne, a zatim objavila i knjigu za djecu. Također je snimila i DVD za vježbanje. Njezino bogatstvo procjenjuje se na 16 milijuna eura.

Život se okrenuo naglavačke za Georginu Rodriguez (27) nakon što je upoznala Cristiana Ronalda. Nekoć je radila kao trgovkinja za 10 eura po satu, a sada je zaručnica portugalskog nogometaša tražena manekenka s 24 milijuna pratitelja na Instagramu. Postala je zaštitno lice pojedinih modnih brendova, a zauzvrat joj je bankovni račun postao bogatiji za osam milijuna eura.

Zaručnica Liverpoolova nogometaša Alexa Oxlade-Chamberlaina dobro je zaradila tijekom dosadašnje pjevačke karijere. Perrie Edwards je, naime, “teška” 6,5 milijuna eura.

Frank Lampard dobio je bogatu otpremninu nakon otkaza u Chelseaju, a odlično zarađuje i njegova supruga Christine. TV voditeljica do danas je uprihodila 5,5 milijuna eura.

Tek nešto više od djevojke Paula Dybale, argentinske pop-zvijezde Oriane Sabatini i sveprisutne Wande Nare. Manekenka Abbey Clancy supruga je odnedavno umirovljenog Petera Croucha, a kao model uprihodila je impresivnih tri milijuna eura.

