FOTO Navijači poludjeli za voditeljicom koja ne postoji. Kupuju čak i njene gole slike...
Nogometni obožavatelji diljem svijeta pali su na čari nove, glamurozne "voditeljice" Lige prvaka. Zove se Eysan Aksoy, navodno dolazi iz Istanbula i svojim izgledom i objavama na društvenim mrežama izaziva pravu pomutnju.
Međutim, svi njihovi pokušaji osuđeni su na propast iz jednostavnog razloga: Eysan Aksoy ne postoji. Ona je digitalni avatar, sofisticirana kreacija umjetne inteligencije osmišljena da izgleda kao stvarna osoba iz svijeta sportskog novinarstva.
Komentari ispod njezinih fotografija prepuni su izljeva emocija i komplimenata koji bi posramili i najveće romantičare. "Lijepa si kao anđeo", piše jedan korisnik, na što kao nagradu dobiva crno srce od Eysan.
"Kako si, ljepotice moga srca, princezo, kraljice", nadovezuje se drugi. Mnogi idu toliko daleko da hvale njezin rad na televiziji, poput komentara: "Veličanstvena je, tako lijepa, seksi i otmjena, najbolja i na TV-u"
Cijeli projekt nije samo digitalni eksperiment, već i unosan posao za anonimnog kreatora koji stoji iza Eysanina lika. Osim na Instagramu, TikToku i X-u, Eysan ima i profil na platformi Patreon, gdje nudi ekskluzivan "18+" sadržaj.
Zainteresirani obožavatelji mogu birati između sedam paketa mjesečne pretplate, čije se cijene kreću od oko 5 eura pa sve do vrtoglavih 900 eura. Za taj novac obećavaju im se "videozapisi puni zabave, emocija i iznenađenja"