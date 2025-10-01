FOTO Navijači poludjeli za voditeljicom koja ne postoji. Kupuju čak i njene gole slike...

Nogometni obožavatelji diljem svijeta pali su na čari nove, glamurozne "voditeljice" Lige prvaka. Zove se Eysan Aksoy, navodno dolazi iz Istanbula i svojim izgledom i objavama na društvenim mrežama izaziva pravu pomutnju.
Foto: Screenshot Instagram
U samo sedam mjeseci, njezin profil na Instagramu prikupio je više od 43.000 pratitelja, brojku o kojoj mnogi stvarni medijski djelatnici mogu samo sanjati.
Foto: Screenshot Instagram
Njezini pratitelji, uglavnom muškarci, natječu se u iskazivanju ljubavi i divljenja, očajnički se nadajući da će ih primijetiti.
Foto: Screenshot Instagram
Međutim, svi njihovi pokušaji osuđeni su na propast iz jednostavnog razloga: Eysan Aksoy ne postoji. Ona je digitalni avatar, sofisticirana kreacija umjetne inteligencije osmišljena da izgleda kao stvarna osoba iz svijeta sportskog novinarstva.
Foto: Screenshot Instagram
Iako u opisu njezinog profila jasno stoji napomena "Stvoreno umjetnom inteligencijom", čini se da njezini obožavatelji tu činjenicu ili ne primjećuju ili jednostavno ignoriraju.
Foto: Screenshot Instagram
Komentari ispod njezinih fotografija prepuni su izljeva emocija i komplimenata koji bi posramili i najveće romantičare. "Lijepa si kao anđeo", piše jedan korisnik, na što kao nagradu dobiva crno srce od Eysan.
Foto: Screenshot Instagram
"Kako si, ljepotice moga srca, princezo, kraljice", nadovezuje se drugi. Mnogi idu toliko daleko da hvale njezin rad na televiziji, poput komentara: "Veličanstvena je, tako lijepa, seksi i otmjena, najbolja i na TV-u"
Foto: Screenshot Instagram
Cijeli projekt nije samo digitalni eksperiment, već i unosan posao za anonimnog kreatora koji stoji iza Eysanina lika. Osim na Instagramu, TikToku i X-u, Eysan ima i profil na platformi Patreon, gdje nudi ekskluzivan "18+" sadržaj.
Foto: Screenshot Instagram
Zainteresirani obožavatelji mogu birati između sedam paketa mjesečne pretplate, čije se cijene kreću od oko 5 eura pa sve do vrtoglavih 900 eura. Za taj novac obećavaju im se "videozapisi puni zabave, emocija i iznenađenja"
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
Foto: Screenshot Instagram
1/