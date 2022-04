FOTO Navijači pokazali koliko obožavaju Oršića: Ovo su prije njega napravili samo kapetanu

"Hapoel Beer Sheva, Young Boys, 2x Spartak Trnava, Viktoria Plzen, 2x Saburtalo, Rosenborg, 3x Atalanta, Šahtar, CSKA, Krasnodar, 3x Tottenham, Villarreal, Valur, Rapid, West Ham, 2x Sevilla...", nabrajao je zagrebački umjetnik grafita Jurča pod svojim novim remek-djelom.

Zagrebačke ulice sada krasi i grafit posvećen Dinamovu golgeteru, Mourinhovoj noćnoj mori i ljubimcu Dinamovih navijača Mislavu Oršiću.

Njegov 99 i raširene ruke oslikao je Jurča upravo uz pomoć navijača Dinama Resnik, a i Mislav već zna da je dobio ovu veliku čast.



"Dinamu je ostalo još 7 utakmica do kraja prvenstva, situacija na ljestvici nikad napetija, a mi se nadamo kako će na ovaj impresivni europski niz golova Oršić nadodati još koji u domaćem prvenstvu sada kada je to najpotrebnije, baš kao što je to pokazao u europskim utakmicama. Prvo Istra, onda Hajduk, pa onda i svi ostali zaredom", dodao je Jurča i zaključio:



Daj mi samo pobjede....

Podsjetimo, ranije ove godine grafit je posvetio i kapetanu Arijanu Ademiju koji ga je došao i posjetiti te se fotografirao s navijačima. Inače nije bila praksa da još uvijek aktivni igrači dobivaju svoje grafite, ali vjerojatno su navijači prepoznali prijelomni trenutak u napetoj borbi za titulu pa su odlučili svojim ljubimcima pokazati koliko im znače.

Tu im ljubav mogu uzvratiti već sutra od 18 sati kada na Maksimiru dočekuju Istru u sklopu 31. kola Prve HNL.

