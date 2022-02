FOTO Napadač Benfice ovim potezom podržao svoju domovinu Ukrajinu

Napadač Benfice Ukrajinac Roman Jaremčuk proslavio je pogodak protiv Ajaxa u Ligi prvaka skinuvši dres nakon čega je poljubio crnu majcu sa slikom "trozuba", kao znak podrške svojoj domovini.

Ukrajinski napadač je u 72. minuti utakmice glavom zabio za 2-2 nakon čega je pokazao simbol trouzba koji se više od 100 godina u Ukrajini smatra nacionalnim simbolom. Grb Ukrajine je plavi štit sa zlatnim trozubom, a trozub se nalazi i u grbu Ukrajinskog nogometnog saveza.

"Želio sam podržati svoju zemlju. Puno sam razmišljao o tome i bojim se situacije", rekao je za CNN Portugal.

"Klub me podržao, razgovarali su sa mnom i htjeli su učiniti sve kako bi mi pomogli. Zahvalio sam im se, no za sada je sve u redu," kazao je 26-godišnji napadač.

Foto: RODRIGO ANTUNES Soccer Football - Champions League - Round of 16 First Leg - Benfica v Ajax Amsterdam - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - February 23, 2022 Benfica's Roman Yaremchuk celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Rodrigo Antunes

Jaremčuk je za skidanje dresa dobio žuti karton, no prijeti mu i kazna UEFA-e koja zabranjuje slanje političkih poruka.

Oglasio se i branič Manchester Cityja, Oleksander Zinčenko.

"Cijeli civilizirani svijet je zabrinut zbog situacije u mojoj zemlji. Ne mogu ostati po strani i ne pokušati prenijeti svoje mišljenje. Granice moraju ostati nepovredive. Moja zemlja pripada Ukrajincima i nitko je nikada neće moći prisvojiti. Nećemo odustati. Slava Ukrajini," napisao je Zinčenko na društvenim mrežama.

Poruku podrške svojim sunarodnjacima poslao je i veznjak West Hama Andrij Jarmolenko.

"Naša snaga je sloboda, pravo na izbor, poštovanje i ljudske vrijednosti. Naš izbor je europska Ukrajina. Mi smo jak narod, na svojoj smo zemlji i istina je iza nas", napisao je suigrač našeg Nikole Vlašića.

Ruske snage ispalile su u četvrtak projektile na nekoliko gradova u Ukrajini i iskrcale snage na njezine južne obale, objavili su ukrajinski dužnosnici i mediji, nakon što je predsjednik Vladimir Putin odobrio, kako je nazvao, specijalnu vojnu operaciju na istoku.