FOTO Kakvi majstori! Razdragana lica Hajdukovih igrača nakon pobjede o kojoj će se pričati

Nogometaši Hajduka izborili su veliku europsku pobjedu, ovoga četvrtka svladali su Dinamo City nakon preokreta s 2:1 i sada u Tiranu na uzvrat idu s golom prednosti
Nogometaši Hajduka izborili su veliku europsku pobjedu, ovoga četvrtka svladali su Dinamo City nakon preokreta s 2:1 i sada u Tiranu na uzvrat idu s golom prednosti
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Iako su doživjeli šok i na poluvrijeme otišli s pogotkom zaostatka, u nastavku su golovima Durdova i Bambe preokrenuli rezultat.
Iako su doživjeli šok i na poluvrijeme otišli s pogotkom zaostatka, u nastavku su golovima Durdova i Bambe preokrenuli rezultat.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Publika je, preko 30 tisuća ljudi na stadionu, nosila bijele do velike europske pobjede.
Publika je, preko 30 tisuća ljudi na stadionu, nosila bijele do velike europske pobjede.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
No, jasno će biti i igračima Hajduka da posao još ni izbliza nije gotov. Sad ih čeka teško gostovanje na albanskom Nacionalnom stadionu u Tirani gdje će ovu prednost trebati obraniti.
No, jasno će biti i igračima Hajduka da posao još ni izbliza nije gotov. Sad ih čeka teško gostovanje na albanskom Nacionalnom stadionu u Tirani gdje će ovu prednost trebati obraniti.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/