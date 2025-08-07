Večernji list
FOTO Kakvi majstori! Razdragana lica Hajdukovih igrača nakon pobjede o kojoj će se pričati
Nogometaši Hajduka izborili su veliku europsku pobjedu, ovoga četvrtka svladali su Dinamo City nakon preokreta s 2:1 i sada u Tiranu na uzvrat idu s golom prednosti
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Iako su doživjeli šok i na poluvrijeme otišli s pogotkom zaostatka, u nastavku su golovima Durdova i Bambe preokrenuli rezultat.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Publika je, preko 30 tisuća ljudi na stadionu, nosila bijele do velike europske pobjede.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
No, jasno će biti i igračima Hajduka da posao još ni izbliza nije gotov. Sad ih čeka teško gostovanje na albanskom Nacionalnom stadionu u Tirani gdje će ovu prednost trebati obraniti.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
