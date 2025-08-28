FOTO Joško Gvardiol zarađuje milijune, ali znate li koji auto vozi? Ovim je iznenadio sve
Hrvatski reprezentativac i jedan od najskupljih braniča svijeta Joško Gvardiol ponovno je oduševio javnost svojom skromnošću. Dok se njegovi suigrači iz Manchester Cityja razmeću voznim parkom vrijednim milijune, on ostaje vjeran njemačkom klasiku
Na društvenim mrežama nedavno je postala viralna snimka koja prikazuje dolazak zvijezda Manchester Cityja na trening. Navijači okupljeni ispred klupskog kampa imali su priliku vidjeti pravu reviju luksuznih automobila – od Rolls-Royce Phantoma do Lamborghini Aventadora i Mercedesovih G-klasa.
No, usred blještavila skupocjenih jurilica, pojavio se prizor koji je izazvao lavinu pozitivnih reakcija. Iz jednog automobila izašao je Joško Gvardiol, hrvatski stoper plaćen 90 milijuna eura, koji je na posao stigao u, za nogometne prilike, iznimno skromnom vozilu.
Dok njegovi suigrači poput Rúbena Diasa i Johna Stonesa upravljaju automobilima čija se vrijednost procjenjuje na vrtoglavih 400.000 eura, a Phil Foden i Matheus Nunes voze Mercedese od 200.000 eura, Gvardiol je odabrao Volkswagen Golf.
Iako se radi o najsnažnijoj R verziji, čija cijena s dodatnom opremom doseže oko 55.000 eura, taj je iznos i dalje neusporediv s voznim parkom ostatka momčadi. Ta razlika nije promakla navijačima koji su u Gvardiolovu izboru prepoznali dokaz prizemljenosti unatoč godišnjoj plaći koja premašuje 12 milijuna eura.
Reakcije na internetu bile su jednoglasne – Gvardiol je ponovno osvojio simpatije javnosti. "Moj skromni kralj. To je moj tip auta", glasio je jedan od komentara, dok je drugi navijač dodao: "Ako moram suditi osobu po autu – Joško Gvardiol je elitno ljudsko biće."
Ovakav stav za Gvardiola nije novost. Još dok je igrao za zagrebački Dinamo, na treninge je često dolazio tramvajem, što je u svijetu modernog nogometa prava rijetkost. Njegova skromnost ogleda se i u obiteljskom životu.