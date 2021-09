FOTO Isplivale fotografije u kojima agent kupuje mjesto igraču u reprezentaciji: 'Moj mora bit' pozvan!'

Koika je moć nogometnih agenata nitko ne može točno procijeniti, ali jedno je sigurno - ona je ogromna. Često i navijači znaju dobaciti nekim igračima da igraju samo preko veze, nerijetko baš te - menadžerske. Ovih se dana sličan skandal dogodio u susjednoj nam Bosni i Hercegovini. Naime, N1 televizija je objavila prepisku u kojoj se, navodno, jedan nogometni menadžer hvali kako je sredio svome klijentu mjesto u reprezentaciji.

Prema onome što stoji u prepisci, njegov je klijent imao obećanu priliku da igra na utakmici Bosna i Hercegovina - Kostarika, koja se igrala 27. ožujka ove godine.

Agent je unaprijd znao da će njegov klijent igrati, a za to je, kaže, već bio dao i 'kaparu'.

"Moj mora bit’ pozvan i mora branit’ prijateljsku 27.3. protiv Kostarike! Bar poluvrijeme! Tako sam dogovorio i kaparu dao", stoji u dijelu prepiske.

O ovoj temi je govorio i dugogodišnji golman selekcije Asmir Begović, koji je izbornika Ivajla Peteva, čelnike FSBiH Vicu Zeljkovića i Zvjezdana Misimovića nazvao "kriminalcima".

Pregledavajući dalje dopisivanje, jasno se može uočiti kako je nogometni agent znao i prije nego li je popis bio javan tko će biti pozvan u reprezentaciju, iako ti igrači nisu bili njegovi klijenti.

Correct. Led by criminals. Vico, Miske, Petev, a band of agents. Instead of being a football team uniting a country we have become an eBay page to fill the pockets of criminals. Eto vam…. https://t.co/YYdqLt84UX