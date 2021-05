FOTO Georgina uživa gdje i kako rijetko tko može, a povela je i Cristiana Juniora

Juventus je u posljednjoj utakmici sezone pobijedio Bolognu 4:1, a portugalska zvijezda je ostala na klupi Stare dame. Andrea Pirlo je procijenio da Cristiano Ronaldo može odmarati u posljednjem susretu.

Juve je izborio plasman u Ligu prvaka, ali nije osvojio titulu prvaka Italije, nakon čega je pomalo razočarani Portugalac napisao emotivnu poruku na društvenim mrežama.

- Nismo osvojili Serie A i sve čestitke idu Interu na tom zasluženom uspjehu. Ipak, moram cijeniti to što smo postigli ove sezone u Juventusu, kao kolektiv i kao pojedinci. Superkup, Kup i za mene titula najboljeg strijelca ispunjavaju me srećom, ponajviše zbog težine koju nose, u zemlji gdje ništa nije lako osvojiti - napisao je Ronaldo u svojoj emotivnoj poruci na Instagramu, a mnogi misle kako je to možda i oproštajna poruka od Juventusa.

Dok se u njemu miješaju emocije jer je tek drugi put od dolaska u Torino bio u zapisniku, a nije proveo ni minute na terenu, njegova je odabranica uživala u Monte Carlu. Naime, Georgina je pratila Formulu 1 i pohvalila se kako uživa u Ferrarijevom boksu, a s njom je bio i najstariji Cristianov sin - Cristiano Jr.