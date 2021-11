Filharmonija nas je potjerala u manju dvoranu i još traži da budemo tihi!

Rukometašice Lokomotive napokon ove sezone izlaze na međunarodnu scenu. U subotu 13. studenoga (18 sati) igraju protiv poljske Perle iz Lublina prvu kvalifikacijsku utakmicu za ulazak u skupinu Europske lige. Ali, ne igraju u dvorani II Sportskog doma, nego u Kutiji šibica.

– Nažalost, grad Zagreb nema rukometnu dvoranu, tako da smo mi podstanari u Sportskom domu. I kada je u terminu naše utakmice nekakav drugi događaj, mi se moramo iseliti. A ove je subote u Sportskom domu koncert Vesne Pisarović i možemo samo reći hvala PPD Zagrebu što nam je ovaj tjedan ustupio termine za treninge i omogućio dvoranu za igranje. Istina, Kutija šibica ne zadovoljava kriterije igranja u Europskoj ligi, ali kako su ovo kvalifikacije, Europski rukometni savez dopustio nam je da ondje igramo. Plasiramo li se u skupinu i bude li u tim terminima dvorana II Sportskog doma zauzeta, morat ćemo tražiti neka druga rješenja poput Arene, Sutinskih vrela ili igrati negdje izvan Zagreba. A sve to jako puno košta – rekla je Klaudija Bubalo, direktorica kluba.

Za podlogu 30.000 kuna

Na probleme s dvoranom nadovezao se i Mirko Volarević, predsjednik kluba.

– Ne tako davno morali smo se iseliti iz dvorane I u dvoranu II zbog Filharmonije. I nije bilo dosta što smo morali trenirati u manjoj dvorani, nego su nas zamolili i da budemo tiho jer oni imaju probe. Kako da treniramo u tišini, kako da se ne čuje zvuk lopte – kaže Volarević.

Drugi je problem novac, kojeg nema.

– Od grada Zagreba dobivamo 100.000 kuna godišnje za međunarodni program. A mi toliko potrošimo na samo jednu utakmicu. Nitko nas ne pita kako funkcioniramo. Evo vam samo primjer ove utakmice s Poljakinjama. Moramo igrati na specijalnoj podlozi koju uvjetuje EHF. I opet se moram zahvaliti PPD Zagrebu što nam je posudio tu podlogu. Ali, postavljanje i uklanjanje te podloge košta 30.000 kuna. A to je samo jedan mali dio troškova za jednu međunarodnu utakmicu – napominje Klaudija Bubalo.

Igrat ćemo u Ligi prvakinja

Bit će još teže uđe li Lokomotiva u Ligu prvakinja, a na dobrom je putu da ove sezone osvoji naslov.

– Ako netko misli da ćemo odustati do Lige prvakinja, vara se. Nećemo. Nekako ćemo se snaći, kao i dosad – zaključila je Bubalo.

Nenad Šoštarić, trener Lokomotive, osvrnuo se na suparnice.

– U odnosu na prošlu sezonu, pojačale su se sa sedam novih igračica. To je klub koji trenutačno daje najviše poljskih reprezentativki. Ima sjajnu vratarku, iskusnu 35-godišnju Weroniku Gawlik, a druga vratarka je nekadašnja naša vratarka Marina Razum. U vanjskoj liniji najopasnija je Marta Gega. Srećom, Brazilka Anastacio neće igrati zbog teškoća s leđima. Zbog ozljede neće igrati ni crnogorska kružna napadačica Adrijana Tatar. Trenutačno su im obje kružne napadačice izvan pogona pa na crti igra netko iz vanjske linije. Vole puno igrati na polukontre i kontre, no mislim da smo mi brži od njih i da ćemo to kontrolirati – rekao je trener Šoštarić.

Koji bi vas rezultat zadovoljio u prvoj utakmici?

– Ne želim uopće razmišljati o rezultatu. Važno je da dobro igramo i pobijedimo. Naravno da nam je cilj izboriti skupinu i u njoj igrati još nekoliko jakih utakmica – zaključio je trener Lokomotive Nenad Šoštarić.•