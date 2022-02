Fenomenalni vatreni: Kovačiću treći naslov, ujedno 18. klupski trofej u karijeri

Chelsea je bio posljednja europska momčad koja nije osvojila Svjetsko klupsko nogometno prvenstvo još tamo 2012. kada je izgubio od Corinthiansa, no sada su to londonski plavi ispravili.

Chelsea je pobijedio Palmeiras u finalu klupskog SP-a koje se igralo u Abu Dhabiju. Momci koje predvodi trener Thomas Tuchel slavili su 2:1 nakon produžetaka. Naime, regularni dio utakmice završio je 1:1 pa se pobijednik odlučivao u nastavku.

U 55. minuti pao je prvi pogodak na susretu. Strijelac je bio belgijski napadač Lukaku koji se snašao nakon ubačaja i glavom pogodio za vodstvo.

Igrači Palmeirasa u 62. minuti su tražili kazneni udarac nakon igranja rukom. Dobili su ga nakon provjere suca Chrisa Beatha, a precizan s bijele točke bio je Raphael Veiga.

Foto: Matthew Childs/REUTERS Soccer Football - Club World Cup - Final - Chelsea v Palmeiras - Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates - February 12, 2022 Chelsea's Mason Mount celebrates with the trophy after winning the Club World Cup REUTERS/Matthew Childs Photo: Matthew Childs/REUTERS

Pobijednik je riješen tek u 117. minuti iz jedanaesterca kojeg je realizirao Havertz. Do kazne je došlo zbog igranja rukom Luana, igrača Palmeirasa, koje je sudac potvrdio gledajući snimku. Štoviše, isti igrač je pred kraj same utakmice još i zaradio direktan crveni karton zbog prekršaja nad Havertzom.

- Na kraju, ako zabiješ kasno, za to ti je potrebna i sreća, ali mi smo bili neumoljivi i nismo prestali pokušavati. Nismo pokleknuli. Vodili smo pa smo izgubili tu prednost, ali nismo stali. Ovo je zaslužena pobjeda, ali imali smo i sreće - rekao je trener Chelseaja Thomas Tuchel pa dodao:

- Ja sam dio ovog slavlja i naslova i sretan sam što sam imao priliku. Svi sanjamo da imamo ovakva finala. Nema žaljenja. Ima još stvari koje moramo osvojiti, želja za pobjedom i naslovima nikada ne prestaje - zaključio je trener koji se pred ovu utakmicu priključio momčadi. Ranije nije mogao jer je bio pozitivan na koronavirus.

Tako je Chelsea podigao još jedan veliki trofej, a hrvatski veznjak Mateo Kovačić tome je uvelike pridonio. Odigrao je 90 minuta za plave, a onda ga je zamijenio Hakim Ziyech.

Kovačić ima već treći naslov prvaka svijeta. Naime, hrvatski reprezentativac dva je takva naslova osvojio s Real Madridom, a sada je nakon europskog s Chelseajem uzeo i svjetski. Postao je tek drugi Hrvat s ovom titulom, pored Luke Modrića koji je na vrhu svijeta bio 2017.