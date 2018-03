Federer: Nisam zaslužio biti prvi tenisač na svijetu...

Marin Čilić ušao je u osminu finala Masters 1000 turnira u Miamiju, a Kanađanin Vašek Pospišil (77. na ATP listi) postao mu je stalna mušterija. U trećem kolu Miamija naš najbolji tenisač stigao je do treće pobjede s istim suparnikom, ovaj put sa 7:5, 7:6 (4). Rezultat sugerira težak i izjednačen meč, no Čilić je bio prilično siguran. Samo što je od 10 prilika za break iskoristio samo jednu. Naše tenisačice nisu prošle. Petru Martić je u dvoboju s Australkom Ashleigh Barty, 20. tenisačicom svijeta, bilo nemoguće prepoznati. Ne zato što je izgubila sa 4:6, 3:6, nego više zbog toga što je izostala njezina poslovična borbenost. Nadamo se da je nisu ponovno “dohvatila” leđa.

Najveće iznenađenje od 2003.

A upravo je s njima problema imala Donna Vekić, u drugom setu čak je sa suzama u očima potražila pomoć fizioterapeutkinje, ali nije pomoglo. Amerikanka Danielle Collins (93.) uspjela je preokretom doći do važne pobjede sa 4:6, 6:2, 6:1.

Nakon Novaka Đokovića, Miami je ostao bez još jednog velikana svjetskog tenisa Rogera Federera. Švicarac je sa 6:3, 3:6, 6:7 (4) poražen u dvoboju s Australcem Thanasijem Kokkinakisom, trenutačno 175. tenisačem svijeta. Mladi Australac (21) vrijedi mnogo više (već je 2015. bio 69. tenisač svijeta), ali ostat će zabilježeno da je Kokkinakis najslabije plasirani igrač koji je pobijedio nekog svjetskog tenisača broj jedan u posljednjih 15 godina (2003., također u Miamiju, Francisco Clavet, tada 178. na ATP listi, pobijedio je Lleytona Hewitta). Sada je već jasno da će Federer izgubiti prvu poziciju na ATP listi i prije zemljane sezone koju će i ove godine preskočiti. Zapravo odmah nakon Miamija na prvom će ga mjestu zamijeniti Nadal.

– I pravedno je da izgubim prvo mjesto, nisam ga zaslužio. Nisam igrao dobro u posljednjim mečevima, a ovo danas bilo je posebno loše. Nisam se osjećao dobro na terenu, kretanje mi je bilo loše. Osjećao sam da imam priliku, ali donosio sam loše odluke i suparnik je to iskoristio. Bio je danas bolji od mene. Bio je opušteniji. Ja sam se tražio tijekom cijelog meča. Pokušavam shvatiti o čemu je riječ, ali imat ću vremena za to. Odlučio sam, kao i prošle godine, preskočiti sezonu na zemlji. Lani je to bila dobra odluka, nadam se da će i ovaj put ispasti tako – kazao je očito dobro uzdrmani Federer.

Marin bi mogao do vrha

Dakle, Federera nema skoro do Wimbledona, neoporavljeni Nadal brani mnogo bodova (lani je osvojio Monte Carlo, Madrid i Roland Garros), pa eto prilike za našeg Marina Čilića. S nekoliko osvojenih turnira mogao bi do plasmana snova – prvog mjesta na ATP listi.