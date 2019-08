Federer: Bit ću sa svojom djecom kod kuće, ne zanima me posao trenera

Borna Ćorić, najbolje rangirani hrvatski tenisač (14. na ATP listi), osvojio je samo tri gema u dvoboju drugog kola ATP Masters 1000 turnira u Montrealu. Francuz Adrian Mannarino (69.) i ovaj je put bio nepremostiva prepreka za našeg 22-godišnjaka, sada ga je pobijedio sa 6:2, 6:1 za samo 65 minuta igre i tako proslavio četvrtu pobjedu u isto toliko mečeva s Ćorićem.

Zverev za strategiju čekanja

O Borninoj nemoći najbolje svjedoči podatak da je ostao bez ijedne prilike za break, pet puta gubio je svoj početni udarac te osvojio čak 24 poena manje od Mannarina (33:57).

Donna Vekić poražena je u srazu s ruskom veterankom Svjetlanom Kuznjecovom (34) u drugom kolu WTA turnira u Torontu. Bivša pobjednica Roland Garrosa bila je bolja sa 7:6 (4), 6:3, iako je naša Donna u prvom setu imala prednost breaka. Kuznjecova je u završnici spasila tri break-lopte i četvrtom meč-loptom stigla do osmine finala i dvoboja sa Simonom Halep.

Zanimljivo je da su i Ćorić i Vekić na kladionicama bili favoriti i da je tečaj za njihov poraz bio isti – tri. Tko je ta dva para povezao, udeveterostručio je svoj ulog.

Alexander Zverev, 22-godišnji naturalizirani Nijemac, ušao je u osminu finala u Montrealu sa samo jednom pobjedom jer je u prvom kolu kao treći nositelj bio slobodan. U drugom je nadjačao Britanca Camerona Norriea sa 7:6 (4), 6:4. Zvereva, sedmoga na ATP listi i najboljeg tenisača svijeta u konkurenciji do 23 godine, mnogi vide legitimnim nasljednikom velike trojke – Federera, Đokovića i Nadala. Očekivalo se da će im on i prije “napakostiti”, ali on kao da se odlučio za strategiju čekanja. Još je bez Grand Slam naslova.

– Mislim da pripadam skupini igrača od kojih bi netko mogao preuzeti status najboljeg na svijetu. Tu su još Tsitsipas, Šapovalov i Auger Aliassime. A što se tiče Kyrgiosa, on je sasvim nepredvidljiv. Bit ćemo zreli za osvajanje naslova i na najvećim turnirima, ali to će se očito dogoditi tek nakon što se umirovi velika trojka – kazao je Zverev.

Pri tom nabrajanju mladih lavova Nijemac je zaboravio spomenuti našeg Bornu Ćorića koji je u međusobnim dvobojima s njim uvjerljivo bolji (3-1), a i treći je na spomenutoj listi 23-godišnjaka (između je Tsitsipas).

Najstariji nakon Karlovića

Daleko od Montreala, kod kuće u Švicarskoj, Roger Federer proslavio je 38. rođendan. On je nakon Ive Karlovića (40) sada najstariji tenisač u Top 100 na ATP listi. U rođendanskom intervjuu za švicarski Blick Federer je otkrio svoj eliksir za tenisku dugovječnost:

– Morate biti sretni dok igrate. Jasno je da u ovim godinama nisam na vrhuncu svoje igre, ali zato morate pronaći nešto u čemu ćete uživati: u putovanjima, igranju mečeva, treniranju. Potrebna vam je strast u svemu što radite. Tajna moje tjelesne spremnosti? Dijeta i spavanje, istezanje i masaža – napomenuo je osmerostruki wimbledonski pobjednik, dodavši da i s 38 godina ne prestaje učiti:

– U tenisu svakodnevno upoznajete zanimljive ljude. Tenis je životna škola.

A što će raditi nakon umirovljenja?, bilo je neizostavno pitanje.

– Sumnjam da ću biti televizijski komentator ili teniski trener. Bit ću sa svojom djecom kod kuće, volim biti u Švicarskoj. Trideset i više tjedana godišnje bio sam izvan kuće i tako posljednjih 20 godina. Zaželio sam se svog doma – zaključio je Federer koji je propustio turnir u Montrealu, ali sljedeći tjedan nastupit će u Cincinnatiju.