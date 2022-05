Evo s kim hrvatski tenisači i tenisačice otvaraju Roland Garros: Najteže prošla Konjuh

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u prvom kolu Roland Garrosa igrat će protiv Mađara Attile Balazsa, dok će Borna Ćorić drugi Grand Slam sezone otvoriti susretom protiv Španjolca Carlosa Tabernera.

Anu Konjuh u prvom kolu očekuje 19. nositeljica Rumunjka Simona Halep, dok će Petra Martić igrati protiv Čehinje Katerine Siniakove.

Čilića, koji je postavljen za 20. nositelja na startu turnira očekuje 33-godišnji Mađar Attila Balazs.

Bit će to prvi Čilićev okršaj protiv 255. tenisača svijeta. Marin je u dosadašnjih 15 nastupa na Roland Garrosu dva puta dogurao do četvrtfinala (2017, 2018).

Borna Ćorić će Roland Garros otvoriti susretom protiv 24-godišnjeg Španjolca Carlosa Tabernera. Ćorić i Taberner do sada nisu igrali međusobno.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS Tennis - ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters - Monte-Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin, France - April 11, 2022 Croatia's Borna Coric reacts during his first round match against Italy's Jannik Sinner REUTERS/Denis Balibouse Photo: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Bit će to Bornin sedmi nastup na pariškom turniru, a nikada nije prošao dalje od trećeg kola.

Anu Konjuh u prvom kolu očekuje 19. nositeljica Rumunjka Simona Halep. Do sada su igrale jednom, 2017. u St Peterburgu, a slavila je Halep.

Konjuh u dosadašnjih pet nastupa nikada nije prošla dalje od drugog kola.

Nastup u pojedinačnoj konkurenciji izborila je i Petra Martić koja će igrati protiv Čehinje Katerine Siniakove.

U njihovom jednom dosadašnjem meču slavila je 31-godišnja Čehinja.

Martić je na pariškoj "crvenoj zemlji" igrala 11 puta, a najbolji rezultat je ostvarila 2019. ušavši u četvrtfinale.

Prvo kolo Roland Garrosa kroz kvalifikacije je izborio i Borna Gojo, no kvalifikacije još nisu završile. Gojin put pokušat će slijediti i Nino Serdarušić kojeg u petak čeka meč trećeg kola kvalifikacija, a suparnik mu je Amerikanac Bjorn Fratangelo.

Prvi nositelj i branitelj naslova Novak Đoković igrat će protiv Japanca Yoshihita Nishioke, a u četvrtfinalu bi se mogao suočiti s 13-strukim pobjednikom Roland-Garrosa Rafaelom Nadalom.