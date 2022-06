Evo gdje gledati mlade vatrene u borbi za plasman na Euro

Ako je netko imao sve u svojim rukama, to je onda bila hrvatska mlada reprezentacija (U-21) u kvalifikacijama za Euro.

No, sve joj je to iskliznulo iz ruku porazom od Norveške (2:3). Ipak, nije sve izgubljeno, Hrvatska je u vrhu skupine A, no pitanje je hoće li na kraju biti prva ili druga jer to više ne ovisi samo o njoj.

Do kraja kvalifikacija momci izbornika Igora Bišćana gostuju danas (18 sati, HNTV) u Estoniji, a Norveška još gostuje kod Finske i kod kuće igra s Azerbajdžanom. U slučaju dvije pobjede Norvežana, Hrvatska će biti druga u skupini i morat će u doigravanje. Naime, na Euro 2023. izravno ide samo prva reprezentacija u skupini, a druga ide u doigravanje.

Hrvatska s Estonijom danas ne bi trebala imati problema. Momčad je to koja u osam dosadašnjih utakmica nije zabila ni jedan gol niti osvojila bod.

David Čolina priznao je da je mladoj vrsti bilo teško nakon poraza od Norveške.

- Težak poraz, bila je to utakmica koja nam je puno značila, izgubili smo nesretno, primili smo naivno dva gola. Imali smo sastanak s izbornikom, pokušao nam je podići samopouzdanje. Najbitnije je sada da pobijedimo Estoniju, a dalje ćemo vidjeti.

O fotofinišu kvalifikacija govorio je i vratar Dominik Kotarski:

- Bilo nam je teško nakon poraza od Norveške. Bili smo ljuti i razočarani, poraz nas je jako pogodio. No, znamo da smo kvalitetni, da dolazi nova utakmica. Spremni smo za Estonce, to nam je sada najbitnije. Bili smo u sličnoj situaciji i u prošlim kvalifikacijama, lovili smo i gol-razliku. Pokušat ćemo i sada zabiti što više. Dva poraza probudila su u nama dodatni inat. Ako i odemo u dodatne kvalifikacije, siguran sam da ćemo kvalitetom izboriti Euro - zaključio je.