Emotivni Čilić otkrio kome posvećuje trofej iz Sankt Peterburga

Ovaj trofej posvećujem svom novorođenom sinu, kazao je hrvatski tenisač Marin Čilić nakon što je osvojio dvoranski ATP turnir u Sankt Peterburgu.

Čilić je u finalu nakon velike borbe pobijedio Amerikanca Taylora Fritza sa 7-6 (3), 4-6, 6-4 osvojivši jubilarni dvadeseti turnir u karijeri.

Marin je tako postao tek šesti aktivni igrač koji je osvojio najmanje 20 naslova u karijeri. Prije njega to su uspjeli Roger Federer (103), Rafael Nadal (88), Novak Đoković (85), Andy Murray 46) i Juan Martin del Potro (22).

"Tijekom cijelog tjedna mislim da je moja razina bila jako dobra," rekao je Čilić za ATP.

"Igrao sam sjajno u nekim prilikama, propustio sam neke prilike, ali na kraju je to bila sjajna mentalna bitka s moje strane," dodao je Marin nakon drugog trijumfa u Sankt Peterburgu.

Prije deset godina u finalu je pobijedio Srbina Janka Tipsarevića. Bio je to ujedno i njegov četvrti naslov u Rusiji jer je dvaputa slavio i u Moskvi (2014, 2015).

"Sjećam se tog meča, ali i cijelog turnira, koji sam igrao gotovo svaki meč u tri seta. Pobijediti ovdje 10 godina nakon pobjede 2011. je posebno za mene. Posebno u ovom dijelu moje karijere. Sada imam obitelj, dva sina, želim ovaj trofej posvetiti svom novorođenom sinu," naglasio je.

Čilić je u Sankt Peterburgu stigao do pobjede nakon što je prošli tjedan izgubio u finalu Moskev.

"Ovo je fantastičan uspjeh, ako znamo da mi je ovo deseti meč u dva tjedna," kazao je istaknuo je otkrivši planove.

"Planovi su mi nastaviti gurati sebe, nastaviti naporno trenirati kako bih imao priliku ponovo osvajati velike turnire. To je moj cilj. Tko zna kamo će me to odvesti, ali za mene je to sjajan početak. Ova dva turnira u Rusiji dala su mi mnogo samopouzdanja," poručio je Čilić nakon 20. naslova u karijeri. Dva više ima Goran Ivanišević.