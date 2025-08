E ovo se zove prevara. Bivši Modrićev suigrač uzeo silne milijune, a za Real nije ni zaigrao

Priča o Reinieru Jesusu i madridskom Realu započela je kao san. U prosincu 2019. godine, tada 17-godišnji dragulj Flamenga pozvan je na sastanak gdje mu je rečeno da ga "kraljevski klub" žarko želi. Bila je to kulminacija strategije Florentina Pereza i njegovog glavnog skauta Junija Calafata da, nakon propuštenog transfera Neymara, osiguraju najbolje brazilske talente. Real je za Reinerja platio 30 milijuna eura, pobijedivši u utrci Manchester City, Borussiju Dortmund i Ajax. Mladić je, slijedeći put sunarodnjaka Viniciusa i Rodryga, potpisao šestogodišnji ugovor i počeo učiti španjolski, vjerujući da ga čeka blistava budućnost na Santiago Bernabeuu.

Međutim, njegov dolazak u siječnju 2020. poklopio se s početkom globalne pandemije koja je poremetila sve planove. Nakon samo tri utakmice za Realovu drugu momčad, Castillu, u kojima je zabio dva gola, nogomet je stao. Iako ga je Zinedine Zidane nakon karantene priključio treninzima prve momčadi, brzo je postalo jasno da za njega nema mjesta među zvijezdama, ali i da je prerastao drugu ligu. Rješenje je pronađeno u dvogodišnjoj posudbi u Borussiji Dortmund, potezu koji se činio idealnim za njegov razvoj, no ispostavio se kao početak kraja.

Njegov boravak u Njemačkoj bio je noćna mora. U dvije sezone skupio je tek 39 nastupa, većinom ulazeći s klupe, te je postigao samo jedan pogodak. Uslijedile su nove posudbe koje su trebale oživjeti njegovu karijeru, ali svaka je bila korak unatrag. U Gironi su ga omele ozljede, u talijanskom Frosinoneu je s klubom ispao iz lige, a prošle sezone u drugoligašu Granadi nije se uspio nametnuti unatoč pompeznim najavama. U pet godina, tijekom četiri neuspješne posudbe, odigrao je stotinjak utakmica, no nikada nije ni blizu ispunio golema očekivanja.

Danas je Reinierova situacija beznadna. Vratio se u Madrid, gdje mu je poručeno da trenira s Castillom, no ni novi trener druge momčadi, Alvaro Arbeloa, ne računa na njega. Osjeća se iznevjereno i napušteno od strane kluba, koji je s njim rijetko komunicirao tijekom posudbi. Njegova tržišna vrijednost, prema nekim procjenama, pala je na samo 1,5 milijuna eura, djelić iznosa koji je Real platio kada ga je dovodio. Istovremeno, njegova plaća od oko tri milijuna eura godišnje znači da je u pet godina bez ijednog službenog nastupa za seniore zaradio ogroman novac, ukupno 15 milijuna eura.

Budućnost Brazilca, čiji ugovor traje do ljeta 2026., potpuno je neizvjesna. Klub ga se očajnički pokušava riješiti, no ponuda nema. Izvori bliski klubu navode da je Real spreman na drastičan potez – jednostrani raskid ugovora ako se do kraja prijelaznog roka ne pojavi kupac. To bi Reinieru omogućilo da kao slobodan igrač potraži novu sredinu, a najizgledniji je povratak u domovinu, gdje su interes pokazali Flamengo i Atletico Mineiro. Bio bi to tužan i neslavan kraj europske avanture koja je obećavala sve, a na kraju se pretvorila u jednu od najvećih transfernih katastrofa u novijoj povijesti madridskog velikana.