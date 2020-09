Druga etapna pobjeda za Van Aerta

Belgijski biciklist Wout van Aert (Jumbo-Visma) pobjednik je sedme etape "Tour de Francea" vožene od Millaua do Lavaura u dužini od 168 kilometara, on je do svoje druge pobjede na ovom "Touru" stigao nadmašivši u završnom sprintu Norvenažnina Edvalda Boassona Hagena (NTT) i Francuza Bryana Coquarda (B&B Hotels-Vital Concept).

Sedma etapa bila je pretežito ravničarska te nije trebala donijeti nikakva uzbuđenja, poglavito u borbi za ukupnu pobjedu. No, momčad BORA-Hansgrohe je diktirala žestoki tempo koji je prouzrokovao "pucanje" pelotona u nekoliko skupina, da bi 30-ak kilometara prije cilja s promjenom vjetra na čelo glavne skupine izbila momčad INEOS Grenadiers i još više pojačala tempo zbog čega je u glavnoj skupini ostalo tek 40-ak vozača, a kontakt s njom izgubili su i vozači s velikim ambicijama u borbi za ukupnu pobjedu poput Slovenca Tadeja Pogačara (UAE Emirates), Španjolca Mikela Lande (Bahrain-McLaren), Australca Richiea Portea i Nizozemca Baukea Molleme (Trek-Segafredo) koji su na cilj stigli sa 1:21 minutom zaostatka za pobjedom.

Vodstvo u ukupnom redoslijedu zadržao je Britanac Adam Yates (Mitchelton-Scott) s tri sekunde prednosti u odnosu na drugog Slovenca Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), dok je sada treći Francuz Guillaume Martin (Cofidis) s devet sekundi zaostatka.

U subotu je naprogramu osma etapa, prva u Pirenejima, koja će se voziti od Cazeres-sur-Garonnea do Loudenviellea u dužini od 141 kilometra.

1. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 3:32:032. Edvald Boasson Hagen (Nor/NTT)3. Bryan Coquard (Fra/B&B Hotels-Vital Concept)4. Christophe Laporte (Fra/Cofidis)5. Jasper Stuyven (Bel/Trek-Segafredo)6. Clément Venturini (Fra/AG2R)7. Hugo Hofstetter (Fra/Israel Start-Up Nation)8. Egan Bernal (Kol/INEOS Grenadiers)9. Adam Yates (VB/Mitchelton-Scott)10. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) svi isto vrijemeUKUPNO:1. Adam Yates (VB/Mitchelton-Scott) 30:36:002. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) +33. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) +94. Egan Bernal (Kol/INEOS Grenadiers) +135. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo-Visma) +136. Dáyer Quintana (Kol/Arkea-Samsic) +137. Romain Bardet (Fra/AG2R) +138. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) +139. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) +1310. Rigoberto Uran (kol/Education First) +13