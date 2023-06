Donna Vekić ispala s Roland Garrosa, izgubila od Zadranke s američkom putovnicom

Hrvatski tenis je u 2. kolu ovogodišnjeg Roland Garrosa ostao bez predstavnica, nakon što su u četvrtak svoj put na drugom Grand Slam turniru u sezoni završile Petra Martić i Donna Vekić.

Prvo je Martić (WTA - 38.) u jednom od svojih lošijih nastupa izgubila od Španjolke Sare Sorribes Tormo (WTA - 132.) sa 6-4, 6-1 za samo 89 minuta, da bi potom Donna Vekić (WTA - 22.) ispustila set prednosti u dvoboju sa Zadrankom Bernardom Perom (WTA - 36.) te je američka predstavnica na kraju slavila s 3-6, 6-4, 6-3.

Osječanka je u prvom setu čak četiri puta uspjela slomiti servis 28-godišnje suparnice, čime je "zamaskirala" činjenicu da je dvaput gubila gemove kad je bila na početnom udarcu. Pera je u prvom setu bila darežljiva napravivši 17 neiznuđenih pogrešaka, dok ih je Donna imala samo šest. No, kad su se pogreške počele uvlačiti u igru najbolje rangirane hrvatske tenisačice, a Pera ih uspjela staviti pod kontrolu, promijenilo se i stanje na semaforu, iako se činilo da Vekić ima priliku za pobjedu u dva seta kad je 'breakom' izjednačila na 3-3 u drugoj dionici meča. No, već u sljedećem gemu 26-godišnja Osječanka je ponovno izgubila servis i otvorila Peri put do izjednačenja na 1-1 u setovima.

Treći set je bio gotovo pa preslika prvog, ali su tenisačice bile u izmijenjenim ulogama. Zadranka je bila ta koja je uspjela četiri puta slomiti servis suparnice pa je ni dva izgubljena gema na početnom udarcu nisu mogla zaustaviti na putu prema pobjedi koja joj je prvi put u karijeri donijela plasman u 3. kolo jedinog Grand Slam turnira na zemljanoj podlozi. Za Peru je to do sada na Grand Slamovima bila nepremostiva prepreka, a da bi ju preskočila u Parizu, morat će pobijediti Talijanku Elisabettu Cocciaretto (WTA - 44.) koja se u treće kolo probila svladavši Švicarku Simonu Waltert (WTA - 128.) sa 6-2, 6-3.

Donna Vekić je u svom 11. pariškom nastupu po deveti put ostala bez plasmana u 3. kolo, do kojeg je stigla 2015., a najbolji plasman u Roland Garrosu je ostvarila ulaskom u osminu finala 2019.

Roland Garros, tenisačice - 2. kolo

Iga Šwiatek (Polj/1) - Claire Liu (SAD) 6-4, 6-0

Wang Xinyu (Kin) - Rebecca Peterson (Šve) 7-6 (5), 6-2

Anna Karolina Schmiedlova (Slk) - Aliona Bolsova Zadoinov (Špa) 6-3, 6-4

Kayla Day (SAD) - Madison Keys (SAD/20) 6-2, 4-6, 6-4

Mira Andrejeva - Diane Parry (Fra) 6-1, 6-2

Jelena Ribakina (Kaz/4) - Linda Noskova (Češ) 6-3, 6-3

Sara Sorribes Tormo (Špa) - PETRA MARTIĆ (HRV) 6-4, 6-1

Jekaterina Aleksandrova (23) - Anna-Lena Friedsam (Njem) 6-2, 6-0

Beatriz Haddad-Maia (Bra/14) - Diana Šnajder 6-2, 5-7, 6-4

Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Simona Waltert (Švi) 6-2, 6-3

Bernarda Pera (SAD) - DONNA VEKIĆ (HRV/22) 3-6, 6-4, 6-3