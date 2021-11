Đoković opet izgubio živce: Raspravljao se sa sucem, a onda pao na leđa

Novak Đoković i Filip Krajinović poraženi su u meču osmine finala Mastersa u Parizu u parovima. John Pearce i Filip Polašek bili su bolji 6:7, 6:4.

Najboljeg tenisača svijeta užansno je smetalo što mu ne ide u paru s kolegom, a u drugom je setu bio posebno gnijevan. Prvo je sa sucem raspravljao o osmom gemu kada im nije dozvoljena provjera nakon jenog poena, a zatim je poslije pao na leđa pa je imao bolne grimase u narednom gemu.

Prvi reket svijeta u srijedu u singlu očekuje meč treće runde protiv boljeg iz susreta Gael Monfis – Adrian Manarino.

