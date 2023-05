Đoković je kao dijete proživio dramu: Deset najdužih sekundi u životu. Taj susret promijenio je sve

Poznati talijanski list Corriere della Sera iskoristio je boravak Novaka Đokovića na Mastersu u Rimu za veliki intervju. Đoković je govorio o raznim temama koje nisu direktno vezane uz tenis, pa je otkrio i želju da svoju djecu, sina Stefana i kćer Taru, krsti na Kosovu.

Teniski svijet je po prvi put saznao za nesvakidašnji susret kojeg je slavni tenisač imao u mladosti, bio je poprilično dramatičan i bojao se za život.

- Jednom sam kao dijete susreo vuka u šumi. Osjetio sam dubok strah, rekli su mi da se u takvim slučajevima moraš polako vratiti ne ispuštajući ih iz vida. Gledali smo se deset najdužih sekundi u mojem život...Osjetio sam vrlo snažan osjećaj koji me nikada nije napustio, povezanost duše i tijela. Nikad nisam vjerovao u slučajnosti, a mislim da ni taj vuk nije bio slučajan. Bilo je to vrlo kratko, ali ostao je to vrlo važan susret za mene - ispričao je Đoković .

Za Novaka i nakon toliko godina vuk ima jako važno značenje.

- Jako sam vezan za svoju obitelj i trudim se biti svima dostupan, ali ponekad moram biti sam. Često sam se u životu našao sam, sam sa svojom misijom i ciljevima koje trebam ostvariti. Nekako sam ostao povezan s tim vukom , a pošto je vuk za Srbe sveta životinja, on je naša simbolična životinja. On je simbol narodne tradicije, vjere predaka koja prethodi kršćanstvu. Vjera prije vjere - zaključio je Đoković.