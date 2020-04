Djeluje li vam ova žena kao vještica? Optužena je da je milijune ljudi bacila u očaj

Godine prolaze, a Arsenal nikako da se vrati u vrh engleskoga i svjetskoga nogometa. Posljednje sezone bile su osobito teške, a na staze stare slave ga nije uspio vratiti niti trener Unai Emery.

Španjolac je klub preuzeo 23. svibnja 2018. godine, u jednom trenutku nanizao čak jedanaest pobjeda, stigao i do finala Europske lige (poražen od Chelseaja), ali je tu s usponom iznenada stalo.

Momčad je ponovo upala u gadnu u krizu, Emery je već 29. studenog 2019. otpušten, i to nakon što u sedam utakmica zaredom nije upio nikoga pobijediti.

Zašto je do toga došlo mogli bismo teoretizirati unedogled, ali u nedjelju smo doznali da je Emery žrtvu za vlastite neupjehe našao izvan nogometnih travnjaka, u svojoj bivšoj djevojci koju je optužio za vještičarenje!

Otkrila je to tabloidu The Sun Sacha Wright, koje je novinarima ispričala da ju je Emery ozbiljno optužio da su njezini uroci doveli do slabe forme momčadi, a samim time i očaja milijuna navijača.

- Stvarno sam vjerovala u njega, u našu vezu. Mislila sam da ćemo je okruniti brakom, djecom. Djelovao mi je kao džentlmen, kao pravi obiteljski čovjek. Ali sam na kraju shvatila da sa mnom nije htio ništa ozbiljno - rekla je Wright (35), inače 13 godina mlađa od Emeryja.

Sa Španjolcem je prekinula u rujnu, dva mjeseca prije nego što je otpušten, pa u prosincu od njega doznala da je za sve kriva:

- Otpužio me da je Arsenal počeo gubiti onoga trenutka kada sam ga napustila. Rekao mi je da sam bijela vještica i da sam mu donijela nesreću - ispričala je Wright, koja je u nastavku novinarima otkrila još poneku pikanteriju iz njihova zajedničkoga života, a upoznali su se u ljeto 2018.

Primjerice, priznala je da im u krevetu i nije bilo baš pretjerano uzbudljivo, i to iz razloga što je Emery čak i u postelji neprestano buljio u nogomet, ponekad i u dvije utakmice istovremeno.

Međutim, to ipak nije bio povod razlazu, to je prihvatila kao dio njegova života i poziva kojim se bavi.

Wright je na prekid naposljetku natjeralo to što je Emery nikada i nikome nije htio predstaviti kao svoju djevojku, iz čega je zaključila da on s njom i ne misli ništa ozbiljno.