Dinamu je vrijeme za utakmicu u stilu 'umri muški' ako želi pobijediti Milan

Kad su izvučene skupine Lige prvaka i kad je Dinamo saznao da će biti u skupini s Milanom, Chelseajem i Salzburgom, plavima se predviđala borba za treće mjesto koje vodi u europsko proljeće, ali ne u nokaut-fazu Lige prvaka, nego u Europsku ligu. I kad se počelo kalkulirati s mogućim bodovima koje bi plavi mogli osvojiti, svi su u Salzburgu vidjeli šansu za osvajanje plijena, protiv momčadi koja je trebala biti glavni suparnik plavih za to treće mjesto.

Dinamo može biti ponosan

No, nogomet nije matematika, nogomet je jedan od rijetkih sportova u kojima favoriti ne pobjeđuju baš uvijek. No, da je netko rekao da će plavi nakon četiri kola imati četiri boda i biti "živi" još i za drugo, a svakako za to treće mjesto, sigurno bi to objeručke prihvatili. Doduše, situacija se malo zakomplicirala baš zbog tih nogometnih iznenađenja. Dinamo ima četiri boda, ali tri je osvojio protiv Chelseaja, kluba koji je prije dvije sezone bio prvak Europe, srušio je velikana u Maksimiru koji je nakon toga smijenio trenera. U Milanu su plavi izgubili, ali odigrali su prilično ravnopravnu utakmicu bez obzira na tih 1:3, najslabiju partiju pružili su u Salzburgu i izgubili, nisu Austrijance uspjeli pobijediti ni u Maksimiru, već su uzeli bod.

I u toj, kako se pokazuje, izjednačenoj skupini, a Dinamo može biti ponosan kad se kaže da je u skupini s ta tri jaka kluba izjednačen, plavi sad igraju utakmicu koja im je biti ili ne biti. Kad su već propustili odigrati bolje protiv Salzburga, sad se moraju "vaditi" na Milanu, a to baš i nije lako. To prije jer i Milan se mora, kao i Dinamo, "vaditi" u tom petom kolu s obzirom na to da isto ima četiri boda kao i Dinamo.

Zato je sad ova utakmica za plave, ali i crveno-crne utakmica u stilu – umri muški. Nije važno koliko će "krvi" proliti, ali je važno da na kraju budu uspješni kao Bruce Willis u svim nastavcima tog filmskog serijala. S obzirom na veličinu Milana, na kvalitetu koju imaju u "squadri" Stefana Piolija, na njihovu vrijednost (po Transfermarktu, momčad im vrijedi 550 milijuna eura), Dinamo će doista morati "krvariti" tih 90 minuta da bi sa svojom momčadi koja vrijedi 95 milijuna eura mogao nadvisiti ovog suparnika. No, kažu da nije sve u novcu, potvrdio je to i Dinamo koji s tih svojih 95 milijuna eura s 1:0 na startu Lige prvaka pobijedio Chelsea kojem je vrijednost 861,5 milijuna eura.

Tko će prije jurnuti?

To što Dinamo mora odigrati vrhunsku partiju ne bi li skinuo još jedan europski "skalp" ne znači da će niti da treba jurnuti na suparnika kao što je krvav jurišao Bruce Willis u spomenutim filmovima. Sigurno je da plavi neće krenuti otvorenog garda u borbu prsa o prsa jer bi u takvoj otvorenoj igri mogli nastradati od kvalitetnog suparnika. Ante Čačić nije trener koji će izvesti momčad u takvu otvorenu borbu, može se očekivati da će plavi igrati kao u većini europskih utakmica u kojima su u zadnjim godinama pobjeđivali europske velikane. Tottenham, West Ham, Chelsea, Atalanta i ostali nisu padali jer ih je Dinamo napao, stisnuo. Plavi su te utakmice odigrali taktički odlično, a onda su imali i dovoljno kvalitete i koncentracije da svoje prilike pretvore u pogotke i ostvare pobjede koje su već upisane u klupske anale.

Dinamo će i sad prvo misliti na defenzivu, igrati čvrsto i pokušati ubosti kad se za to ukaže prilika, a Dinamo uvijek ima pokoju priliku. No, bit će zanimljivo, bude li utakmica u "egalu" u zadnjih pola sata tko će prvi krenuti otvorenije, tko će jurnuti otvorenije u potjeru za tri boda koja su ključna za obje momčadi. Kao što je Dinamo krenuo u zadnjih desetak minuta u Salzburgu, stvorio veliku priliku, pa zabio za 1:1, nažalost iz zaleđa.

Dinamo će imati ponovno pravu podršku, stadion je u tili čas rasprodan, sve ono što je bilo u ponudi na toj jadnom stadionu, planulo je i bit će pomoć Dinamu. No, neće to uplašiti suparnike, igrači Milana stalno igraju pred takvim bučnim kulisama, no igračima Dinama sigurno može biti vjetar u leđa. Plavima malo na ruku idu i problemi koje ima njihov trener Stefano Pioli, pogotovu u obrani. Nema prvog vratara Maignana, dva desna beka su također ozlijeđena, Calabria i Florenzi, problema ima i Dest i Pioli će morati puno kemijati pri slaganju zadnje linije. U 4:1 pobjedi nad Monzom odličan je bio Brahim Diaz, ali i on ima problema i izašao je ranije iz igre zbog ozljede i vjerojatno neće igrati danas u Zagrebu. Navijači Milana tako najveće nade polažu u opasnog Leãoa, u napadu se očekuje Giroud, a naš Ante Rebić bi mogao početi na klupi. Dinamov trener Ante Čačić nema takvih problema, a ne treba očekivati ni nekakve velike zahvate u uglavnom standardnoj momčadi.

